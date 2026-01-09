Genoa a reacționat imediat! Ce a transmis „grifonul” lui Dan Șucu după penalty-ul ratat de Stanciu

„Grifonii” au deschis scorul în partida cu AC Milan în minutul 28 după ce Colombo a profitat de pasa bună primită de la Malinovskyi. Acesta a fost scorul pauzei și a așa arăta tabela și după cele 90 de minute regulamentare.

Cu toate acestea, AC Milan a reușit să egaleze prin Rafael Leao în minutul 90+2 și a stabilit scorul final al partidei.

Geno îi ia apărarea lui Stanciu: „Condamnă cu fermitate toate mesajele de ură”

Însă, momentul care a decis soarta finală a meciului l-a avut în prim plan pe Nicolae Stanciu. Jucătorul român care a intrat în finalul duelului de pe „San Siro” a ratat de la 11 metri în minutul 90+9, la ultima fază.

Stanciu a trimsi mult peste poartă și partida s-a încheiat l-a egalitate, scor 1-1, cu toate că Genoa ar fi putut da lovitura pe final.

În urma acelei ratări, fanii echipei patronate de Dan Șucu „au sărit la gâtul” jucătorului, ironizând-l sau chair jignindu-l.

Genoa a venit cu reacție în urma acelor mesaje și și-au anunțat susținerea față de Nicolae Stanciu.