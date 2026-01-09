Genoa a reacționat imediat! Ce a transmis „grifonul” lui Dan Șucu după penalty-ul ratat de Stanciu

Genoa a reacționat imediat! Ce a transmis &bdquo;grifonul&rdquo; lui Dan Șucu după penalty-ul ratat de Stanciu Serie A
Genoa a reacționat după criticile venite asupra lui Nicolae Stanciu, în urma penalty-ului ratat de mijlocașul român.

penaltyNicolae StanciuGenoaSerie AAC Milan
„Grifonii” au deschis scorul în partida cu AC Milan în minutul 28 după ce Colombo a profitat de pasa bună primită de la Malinovskyi. Acesta a fost scorul pauzei și a așa arăta tabela și după cele 90 de minute regulamentare.

Cu toate acestea, AC Milan a reușit să egaleze prin Rafael Leao în minutul 90+2 și a stabilit scorul final al partidei.

Geno îi ia apărarea lui Stanciu: „Condamnă cu fermitate toate mesajele de ură”

Însă, momentul care a decis soarta finală a meciului l-a avut în prim plan pe Nicolae Stanciu. Jucătorul român care a intrat în finalul duelului de pe „San Siro” a ratat de la 11 metri în minutul 90+9, la ultima fază.

Stanciu a trimsi mult peste poartă și partida s-a încheiat l-a egalitate, scor 1-1, cu toate că Genoa ar fi putut da lovitura pe final. 

În urma acelei ratări, fanii echipei patronate de Dan Șucu „au sărit la gâtul” jucătorului, ironizând-l sau chair jignindu-l.

Genoa a venit cu reacție în urma acelor mesaje și și-au anunțat susținerea față de Nicolae Stanciu.

„Genoa CFC condamnă cu fermitate toate mesajele de ură, agresiune verbală și insultă, chiar și pe fond rasial, la adresa membrilor săi, pe canalele de socializare ale clubului, un vehicul de comunicare în care nu va exista niciodată loc pentru insulte grave, amenințări rușinoase cu moartea și incitare la violență. Ca de obicei, clubul va folosi toate mijloacele necesare pentru a-și proteja membrii.”, au scris cei de la Genoa în cursul zilei de vineri.

Genoa lui Dan Șucu și Nicolae Stanciu rămâne implicată în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

„Grifonul” este pe locul 17, primul deasupra liniei retrogradabile, cu 16 puncte, la trei distanță de prima poziție retrogradabilă. Cu încă două puncte, Genoa ar fi urcat peste Lecce și Parma.

