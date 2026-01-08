Penalty-ul executat lamentabil de Nicolae Stanciu (32 de ani), în prelungirile partidei AC Milan - Genoa 1-1, în minutul 90 + 9, i-a uimit până și pe jurnaliștii italieni.

Moment de uitat pentru Nicolae Stanciu în AC Milan - Genoa 1-1

Publicația Tutto Mercato Web a notat despre ratarea lui Stanciu că a reprezentat cel mai nebunesc mod de a încheia prima parte a sezonului din Serie A.

Sursa citată a menționat, de asemenea, că mingea din piciorul internaționalului român a „zburat”, pur și simplu, peste poartă.

„Prima jumătate a sezonului din Serie A s-a încheiat în cel mai nebunesc mod posibil: cu un penalty de la Nicolae Stanciu care a zburat peste poartă, salvând Milan de la o a doua înfrângere și împiedicând Genoa să obțină o victorie care i-ar fi putut ridica cu cinci puncte deasupra zonei retrogradării”, a notat tuttomercatoweb.com.

Nota 4 pentru Nicolae Stanciu

În urma execuției sale, sursa menționată anterior l-a notat pe Nicolae Stanciu cu 4 și nu l-a menajat nici în materie de cuvinte.

„Din minutul 83, Stanciu 4 - Penalty imposibil de urmărit, irosește mingea de meci”, a mai scris tuttomercatoweb.com.

