Având în vedere că nu prinde suficiente minute la genoa, Nicolae Stanciu poate fi cedat de ”Grifon” în această iarnă. S-a luat în calcul inclusiv un împrumut la Rapid, având în vedere că ambele echipe sunt patronate de Dan Șucu, dar Gâlcă exclude această posibilitate.



Costel Gâlcă: ”Stanciu ar fi important”



Chiar dacă antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa căpitanului naționalei României, Gâlcă spune că un transfer nu ar fi posibil din cauza salariului său foarte mare de la Genoa.



"Stanciu este jucător de echipă națională, ar fi important, dar nu cred că o să vină. Ar schimba mult în bine, dar nu cred. Nu e posibil, așa cred. Are un salariu foarte mare.



Nu cred că o echipă din România își permite să plătească un așa salariu unui jucător", a spus Gâlcă, în fața jurnaliștilor români prezenți în Antalya.



Căpitanul echipei naționale s-a chinuit din cauza accidentărilor și a avut doar șase apariții în tricoul ”Grifonului”. Stanciu nu a mai jucat la Genoa în Serie A din luna septembrie, însă și-a făcut apariția în meciul cu Atalanta din Coppa Italia, scor 0-4.



2 milioane de euro este cota lui Nicolae Stanciu, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

