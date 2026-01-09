La doar o zi după penalty-ul ratat în prelungirile meciului cu AC Milan, încheiat 1-1 pe San Siro, mijlocașul român a intrat în atenția unui club din Asia, iar despărțirea de Serie A pare tot mai probabilă.



Potrivit presei chineze, Dalian Yingbo, ocupanta locului 11 în Super League, a făcut deja primii pași pentru transferul căpitanului naționalei României.



Clubul ar fi dispus să ofere aproximativ două milioane de euro pentru Stanciu, care mai are contract cu Genoa până în 2027, dar nu a reușit să se impună în tricoul „grifonilor”.



Final de drum pentru Stanciu la Genoa



Penalty-ul ratat în minutul 90+9 contra lui Milan a privat-o pe Genoa de o victorie uriașă și a amplificat presiunea asupra românului.



Deși antrenorul Daniele De Rossi și-a asumat alegerea executantului și l-a apărat public, Stanciu rămâne cu doar 415 minute jucate în șapte meciuri oficiale, în Serie A și Coppa Italia, competiție în care a marcat singurul său gol în Italia.



Revenirea în Asia ar putea fi o soluție familiară pentru fotbalistul de 32 de ani. Stanciu a evoluat anterior în China, la Wuhan Three Towns, unde a câștigat titlul și a avut cifre excelente: 11 goluri și 27 de pase decisive în 53 de partide.



Pentru Genoa și pentru Dan Șucu, mutarea ar putea însemna și un profit. Stanciu a venit liber de contract în vară, după despărțirea de Damac, iar o eventuală vânzare ar aduce bani importanți pentru un jucător care nu s-a acomodat pe Marassi.

