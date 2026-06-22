Portughezii, obligați să îi paseze lui Cristiano Ronaldo la CM 2026? Colegul său de la națională a rupt tăcerea

Portughezii, obligați să îi paseze lui Cristiano Ronaldo la CM 2026? Colegul său de la națională a rupt tăcerea CM 2026
SPORT.RO
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Portugalia a fost extrem de criticată după meciul de debut de la Cupa Mondială 2026.

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Cristiano RonaldoPortugaliaCM 2026Cupa MondialaFrancisco Conceicao
Din articol

Lusitanii au remizat cu Congo, scor 1-1, iar Cristiano Ronaldo a fost ținta fanilor nemulțumiți. Cvintuplul câștigător al Balonului de Aur a avut o prestație ștearsă și mulți au susținut că Ronaldo nu face decât să tragă în jos echipa. 

Francisco Conceicao: ”Nu suntem obligați să îi pasăm lui Cristiano Ronaldo!”

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În plus, mulți suporteri au remarcat că jucătorii Portugaliei încearcă întotdeauna să îl găsească cu pase pe atacantul de 41 de ani. 

Întrebat despre acest aspect, Francisco Conceicao, starul lui Juventus, a explicat că nu se pune problema ca jucătorii portughezi să aibă ”obligația” de a-i pasa lui Cristiano Ronaldo pentru a marca.

Fotbalistul de 23 de ani a declarat în cadrul unei conferințe de presă că, pentru ceilalți jucători din lotul Portugaliei, Cristiano Ronaldo reprezintă un exemplu demn de urmat.

Nu, cred că Cristiano, prin calitatea lui de a marca goluri, nu cred că există cineva ca el la acest capitol. Noi nu avem obligația, necesitatea de a-i pasa lui. De exemplu, în ce mă privește, pasez celui pe care îl consider cel mai bine poziționat și nemarcat în acel moment. Nu e ca și cum aș avea timp să mă gândesc cine este... cum arată colegul de echipă de lângă mine. Nu. Cred că facem totul din instinct, facem totul în fracțiuni de secundă, nu există timp pentru asta. Cristiano este aici ca să ajute, la fel ca orice alt jucător din echipa națională.

Cristiano este un exemplu datorită carierei pe care a avut-o, datorită foamei de performanță pe care o arată în fiecare zi. Acum, la 41 de ani, dorința lui de a câștiga în fiecare zi este aceeași, fiind extrem de motivat să se antreneze ca și cum ar fi ultimul său antrenament.

Cred că pentru mine, pentru noua generație și pentru toți cei care suntem aici, el este un exemplu. Pentru că, dacă a cucerit deja atât de multe și continuă să aibă aceeași foame de succes, atunci dorința pe care trebuie să o avem noi pentru a reuși să atingem măcar o parte din ceea ce a realizat el trebuie să fie și mai mare.

Este un exemplu și prin asta, și prin leadershipul său, și prin golurile pe care le marchează. În fond, este încă un jucător din echipă care este aici să ne ajute, iar eu cred că avem nevoie de toate individualitățile pentru ca întregul colectiv să funcționeze”, a spus Francisco Conceicao.

  • Pentru Portugalia urmează partida cu Uzbekistan din runda a doua a fazei grupelor.
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