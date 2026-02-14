GALERIE FOTO Manuela Nicolosi va întoarce toate privirile la Inter - Juventus: ”Pasiunea este mai puternică decât orice”

Manuela Nicolosi va întoarce toate privirile la Inter - Juventus: "Pasiunea este mai puternică decât orice"
Manuela face furori pe Instagram.

manuela nicolosiinter milano - juventus
Manuela Nicolosi are 45 de ani și își impresionează fanii pe rețelele de socializare, acolo unde adună o comunitate impresionantă. Pe Instagram, de exemplu, aceasta are peste 200.000 de urmăritori.

Manuela Nicolosi și-a anunțat prezența la Inter - Juventus

Cu un CV impresionant, cu peste 200 de meciuri arbitrate atât la masculin, cât și la feminin, italianca a fost prima din țara sa care a condus o finală de Cupa Mondială feminină, în 2019. A arbitrat și la două eciții ale JO (2016 și 2021) și a fost delegată și la Supercupa Europei din 2019, în care a fost asistentă la Chelsea - Liverpool, când ”cormoranii” s-au impus la penalty-uri.

Acum, Manuela este o prezență obișnuită în studiourile de televiziune, dar și la meciurile importante din Serie A. De ”Valentine's Day”, italianca va fi pe ”Meazza” pentru derby-ul dintre Inter Milano, echipa pregătită de Cristi Chivu, și Juventus.

”Când pasiunea ta pentru fotbal este mai puternică decât orice. Câți sunt cu mine?”, a scris pe Manuela pe Instagram.

Inter caută o victorie importantă în derby

Echipa pregătită de Cristi Chivu are victorii pe linie în ultimele partide din Serie A și este lider cu 58 de puncte, la cinci distanță de urmăritoarea și rivala AC Milan. 

De partea cealaltă, Juventus este pe locul patru și are nevoie de un rezultat pozitiv pe ”Meazza” pentru a rămâne în cursa pentru locurile de UEFA Champions League.

