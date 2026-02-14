Manuela Nicolosi are 45 de ani și își impresionează fanii pe rețelele de socializare, acolo unde adună o comunitate impresionantă. Pe Instagram, de exemplu, aceasta are peste 200.000 de urmăritori.

Manuela Nicolosi și-a anunțat prezența la Inter - Juventus

Cu un CV impresionant, cu peste 200 de meciuri arbitrate atât la masculin, cât și la feminin, italianca a fost prima din țara sa care a condus o finală de Cupa Mondială feminină, în 2019. A arbitrat și la două eciții ale JO (2016 și 2021) și a fost delegată și la Supercupa Europei din 2019, în care a fost asistentă la Chelsea - Liverpool, când ”cormoranii” s-au impus la penalty-uri.

Acum, Manuela este o prezență obișnuită în studiourile de televiziune, dar și la meciurile importante din Serie A. De ”Valentine's Day”, italianca va fi pe ”Meazza” pentru derby-ul dintre Inter Milano, echipa pregătită de Cristi Chivu, și Juventus.

”Când pasiunea ta pentru fotbal este mai puternică decât orice. Câți sunt cu mine?”, a scris pe Manuela pe Instagram.