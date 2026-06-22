Modelul face parte din noua generație de automobile dezvoltate sub umbrela Neue Klasse și este disponibil într-o ediție specială de lansare, cu un nivel de echipare superior versiunii standard.

Prețul de pornire pentru BMW i3 50 xDrive First Edition este de 72.086 de euro, TVA inclus. Clienții au la dispoziție o listă largă de dotări standard, printre care BMW Panoramic Vision, sistemul Driving Assistant Plus, Comfort Access, BMW Digital Key Plus și scaune față reglabile electric, prevăzute cu funcție de încălzire.

BMW își lansează noul model electric: i3 50 xDrive First Edition

Versiunea First Edition adaugă și pachetul M Sport, care include elemente aerodinamice specifice, frâne M Sport cu etriere albastre, proiecția logo-ului M prin oglinzile exterioare și tapițerie BMW M realizată din materialele Veganza și M PerformTex Black.