GALERIE FOTO Cât costă noul BMW i3 50 xDrive First Edition și când apare în România

Cât costă noul BMW i3 50 xDrive First Edition și când apare în România AUTO
SPORT.RO
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BMW a deschis oficial comenzile pentru noul i3 50 xDrive First Edition pe piața din România, un nou model electric al constructorului german. 

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Modelul face parte din noua generație de automobile dezvoltate sub umbrela Neue Klasse și este disponibil într-o ediție specială de lansare, cu un nivel de echipare superior versiunii standard.

Prețul de pornire pentru BMW i3 50 xDrive First Edition este de 72.086 de euro, TVA inclus. Clienții au la dispoziție o listă largă de dotări standard, printre care BMW Panoramic Vision, sistemul Driving Assistant Plus, Comfort Access, BMW Digital Key Plus și scaune față reglabile electric, prevăzute cu funcție de încălzire.

BMW își lansează noul model electric: i3 50 xDrive First Edition

Versiunea First Edition adaugă și pachetul M Sport, care include elemente aerodinamice specifice, frâne M Sport cu etriere albastre, proiecția logo-ului M prin oglinzile exterioare și tapițerie BMW M realizată din materialele Veganza și M PerformTex Black.

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Lista echipamentelor este completată de pachetul exterior BMW Iconic Glow, caracterizat prin grila frontală iluminată, climatizare automată pe trei zone, geamuri cu protecție solară, volan încălzit și un head-up display 3D. De asemenea, sistemul audio Harman Kardon cu Dolby Atmos este oferit în standard.

Noul BMW i3 50 xDrive este propulsat de două motoare electrice care dezvoltă împreună 469 de cai. Performanțele noului model BMW sunt remarcabile, și poate atinge 100 km/h în doar 4,7 secunde.

Energia este stocată într-o baterie cu capacitatea de 108,7 kWh, care promite o autonomie de până la 906 kilometri. La o stație de încărcare rapidă, acumulatorul poate accepta o putere de până la 400 kW, ceea ce ar permite o autonomie de 423 de kilometri în plus în doar zece minute.

BMW a anunțat că ar urma să deschidă comenzile și pentru versiunea standard i3 50 xDrive. Aceasta va ajunge pe piața din România în toamna lui 2026 și va avea un preț de pornire de 62.436 de euro, TVA inclus.

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