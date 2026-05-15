A fost unul dintre cei ”țintiți” de Chivu după finala Coppa Italia și a reacționat: ”Sunt puțin nehotărât!”

Cristi Chivu a avut parte de un sezon senzațional la Inter Milano.

Antrenorul român a reușit o dublă istorică, Scudetto și Coppa Italia, în primul său sezon complet ca antrenor în Serie A.

Nicola Ventola: ”Și eu eram sceptic la început în privința lui Chivu!”

După ce a învins-o pe Lazio în finala Coppa Italia, Cristi Chivu a mărturisit că a fost destul de dificil la începutul sezonului, atunci când era contestat din toate părțile și a transmis că familia sa a avut de suferit din cauza a ceea ce se spunea despre el. 

Nicola Ventola, fostul atacant al lui Inter Milano, a reacționat după ce Cristi Chivu a făcut ”dubla” cu formația de pe San Siro la primul său sezon complet ca antrenor principal al unei echipe de seniori.

Ventola a recunoscut că, inițial, și el a fost unul dintre contestatarii lui Cristi Chivu la Inter, fiind de părere că tehnicianul român nu are suficientă experiență pentru a ocupa banca unui club precum Inter, însă triumful din campionat și din Coppa Italia l-a făcut pe fostul fotbalist să se răzgândească. Ventola a avut acum doar cuvinte de laudă la adresa lui Chivu. 

Totuși, fostul atacant are semne de întrebare când vine vorba despre schimbările pe care Cristi Chivu ar trebui să le facă în al doilea său sezon pe banca nerazzurrilor. 

Ați văzut cu toții meciul, a fost evident. Ușor, simplu, iar eu îl felicit și pe Chivu. Și eu eram sceptic la început în privința lui Chivu. Lumea vorbea frumos despre el, dar omule, a fost incredibil, un antrenor fantastic. I-a integrat perfect pe noii jucători, Sucic și Akanji, precum și pe Esposito și Bonny. A dat dovadă de leadership și a câștigat Scudetto și Coppa Italia în primul său an.

M-aș concentra pe viitorul lui Inter. Chiar dacă nu este ușor să schimbi ceva atunci când câștigi și să încerci ceva nou față de 3-5-2, am văzut în Europa și în Liga Campionilor cum joacă și câștigă alte echipe. Așadar, noi formule ofensive, o schimbare de sistem, un alt stil de joc sau păstrarea acestui sistem, în care Inter nu are rival, mai ales în Italia.

Am auzit discuții despre aducerea lui Palestra, în locul altor atacanți. Ar trebui să continuăm pe acest drum care a avut succes în Italia și, prin urmare, să întărim și mai mult echipa păstrând această formulă, sau ar trebui să schimbăm ceva? Sunt puțin nehotărât...”, a spus Nicola Ventola, conform fcinter1908.it.

Chivu: "M-a rănit ceea ce au trebuit copiii mei să citească"

Antrenorul român nu a uitat cuvintele dure spune de unele voci importante din fotbalul italian, iar acum a plătit câteva polițe într-un mod elegant:

"M-a rănit ceea ce au trebuit copiii mei să citească despre mine la începutul sezonului. Îmi cer scuze față de ei în numele altcuiva. Acum ne așteaptă un sezon important, cu așteptări și mai mari, chiar dacă, atunci când vine vorba de Inter, acestea sunt mereu ridicate", a declarat Cristi Chivu, după finala Coppa Italia.

