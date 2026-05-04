Clasă! Chivu a câștigat cu șase cuvinte războiul psihologic cu Antonio ”Il Lamentoso” Conte

Este o performanță uriașă și pentru fotbalul nostru. Chivu devine, astfel, primul antrenor român care câștigă titlul într-un campionat de top al Europei, iar asta îi va aduce, foarte probabil, un nou contract la finele acestui sezon, așa cum presa din Italia a scris deja.

Sezonul în care Inter a dominat autoritar campionatul se poate încheia cu un nou trofeu, Coppa Italia. Elevii lui Cristi Chivu sunt calificați în finala Coppa Italia, pe care o vor disputa pe Stadio Olimpico împotriva lui Lazio, pe 13 mai, LIVE pe VOYO.

Cum a câștigat Chivu războiul psihologic cu Antonio Conte: ”Nu mă interesează ce spune”

Experiența acumulată de Cristi Chivu în fotbalul italian și-a spus cuvântul. A rezistat admirabil în fața ”săgeților” pe care Antonio Conte (56 de ani) le-a tot trimis, pe parcursul acestui sezon, către rivalii săi.

Italianul, obișnuit cu trofee în Italia (de cinci ori campion în Serie A cu Juventus, Inter și Napoli), este recunoscut pentru declarațiile sale acide. Nu se ferește să spună lucrurilor pe nume și, evident, nici Inter n-a scăpat de atacurile sale.

Napoli - Inter 3-1, în luna octombrie, a fost un moment pe care Cristi Chivu l-a gestionat impecabil. Lautaro Martinez a fost în centrul unui scandal cu banca tehnică a echipei de lângă Vezuviu și a avut un dialog aprins cu Antonio Conte, care s-a plâns, apoi, că nu este respectat de adversarii săi.

Pus de multe ori în fața declarațiilor rivalului său de la Napoli, Chivu a rămas de fiecare dată echilibrat: ”Nu mă interesează ce spune Conte”, spunea antrenorul român la scurt timp după meciul cu Napoli.