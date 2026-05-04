Clasă! Chivu a câștigat cu șase cuvinte războiul psihologic cu Antonio ”Il Lamentoso” Conte

Este o performanță uriașă și pentru fotbalul nostru. Chivu devine, astfel, primul antrenor român care câștigă titlul într-un campionat de top al Europei, iar asta îi va aduce, foarte probabil, un nou contract la finele acestui sezon, așa cum presa din Italia a scris deja.
Sezonul în care Inter a dominat autoritar campionatul se poate încheia cu un nou trofeu, Coppa Italia. Elevii lui Cristi Chivu sunt calificați în finala Coppa Italia, pe care o vor disputa pe Stadio Olimpico împotriva lui Lazio, pe 13 mai, LIVE pe VOYO.
Cum a câștigat Chivu războiul psihologic cu Antonio Conte: ”Nu mă interesează ce spune”
Experiența acumulată de Cristi Chivu în fotbalul italian și-a spus cuvântul. A rezistat admirabil în fața ”săgeților” pe care Antonio Conte (56 de ani) le-a tot trimis, pe parcursul acestui sezon, către rivalii săi.
Italianul, obișnuit cu trofee în Italia (de cinci ori campion în Serie A cu Juventus, Inter și Napoli), este recunoscut pentru declarațiile sale acide. Nu se ferește să spună lucrurilor pe nume și, evident, nici Inter n-a scăpat de atacurile sale.
Napoli - Inter 3-1, în luna octombrie, a fost un moment pe care Cristi Chivu l-a gestionat impecabil. Lautaro Martinez a fost în centrul unui scandal cu banca tehnică a echipei de lângă Vezuviu și a avut un dialog aprins cu Antonio Conte, care s-a plâns, apoi, că nu este respectat de adversarii săi.
Pus de multe ori în fața declarațiilor rivalului său de la Napoli, Chivu a rămas de fiecare dată echilibrat: ”Nu mă interesează ce spune Conte”, spunea antrenorul român la scurt timp după meciul cu Napoli.
”Il Lamentoso” Conte, săgeți pe bandă rulantă
Numit ”Il Lamentoso” (n.r. - plângăciosul) de mai multe ori de presa italiană, Conte nu s-a oprit aici. Au existat mai multe ”înțepături” la adresa lui Inter pe parcursul acestui sezon, dar acestea au rămas fără răspuns din partea lui Chivu.
- "Sper că anumite văicăreli nu vor avea impact. Când apar președinții (n.r. Beppe Marotta), cred că se dau nişte indicații importante. Noi nu ne plângem, dar suntem atenți, nu suntem proști. Dacă cineva a vrut să transmită un mesaj anume privind cum trebuie să se arbitreze, nu e în regulă", - Antonio Conte, în luna octombrie.
- „Juventus, Milan și Inter sunt diferite față de noi ca bugete, structură, salarii, valoarea bunurilor. Dacă o altă echipă e comparată cu ele, înseamnă că a făcut ceva extrardinar. Nu poți spune că nu există diferență. Trăim în lumi diferite” - Antonio Conte, în decembrie, după 2-0 cu Cremonese.
- "Până acum, suntem singurii care am ridicat un trofeu (n.r. Supercupa Italiei). Inter poate ridica două, dar anul trecut nu a ridicat niciunul. Poate că este o problemă de comunicare; sunt evidențiate doar aspectele noastre negative. Dar poate că este în regulă" - Antonio Conte, în aprilie.
Champions League, ”pata” pe sezonul fantastic al lui Inter
La primul său sezon plin ca antrenor în Serie A, Cristi Chivu a reușit performanța de a cuceri titlul la pas contra rivalelor Napoli, AC Milan sau Juventus. Inter are de departe cel mai bun atac, nu mai puțin de 82 de goluri marcate în 35 de etape.
Singura pată din acest sezon al lui Inter este reprezentată de eliminarea din Champions League încă din faza play-off-ului pentru optimi, după 2-5 la general contra norvegienilor de la Bodo/Glimt.