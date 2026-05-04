Clasă! Chivu a câștigat cu șase cuvinte războiul psihologic cu Antonio ”Il Lamentoso” Conte

Clasă! Chivu a câștigat cu șase cuvinte războiul psihologic cu Antonio ”Il Lamentoso” Conte Serie A
Daniel Anghel
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristi Chivu (45 de ani) a reușit o performanță fantastică la primul sezon pe banca celor de la Inter Milano: a câștigat primul titlu ca antrenor, după cele trei ca jucător pe ”Meazza”.

TAGS:
cristi chivuInter MilanoAntonio ConteNapoli
Din articol

Este o performanță uriașă și pentru fotbalul nostru. Chivu devine, astfel, primul antrenor român care câștigă titlul într-un campionat de top al Europei, iar asta îi va aduce, foarte probabil, un nou contract la finele acestui sezon, așa cum presa din Italia a scris deja.

Sezonul în care Inter a dominat autoritar campionatul se poate încheia cu un nou trofeu, Coppa Italia. Elevii lui Cristi Chivu sunt calificați în finala Coppa Italia, pe care o vor disputa pe Stadio Olimpico împotriva lui Lazio, pe 13 mai, LIVE pe VOYO.

Cum a câștigat Chivu războiul psihologic cu Antonio Conte: ”Nu mă interesează ce spune”

Experiența acumulată de Cristi Chivu în fotbalul italian și-a spus cuvântul. A rezistat admirabil în fața ”săgeților” pe care Antonio Conte (56 de ani) le-a tot trimis, pe parcursul acestui sezon, către rivalii săi.

Italianul, obișnuit cu trofee în Italia (de cinci ori campion în Serie A cu Juventus, Inter și Napoli), este recunoscut pentru declarațiile sale acide. Nu se ferește să spună lucrurilor pe nume și, evident, nici Inter n-a scăpat de atacurile sale.

Napoli - Inter 3-1, în luna octombrie, a fost un moment pe care Cristi Chivu l-a gestionat impecabil. Lautaro Martinez a fost în centrul unui scandal cu banca tehnică a echipei de lângă Vezuviu și a avut un dialog aprins cu Antonio Conte, care s-a plâns, apoi, că nu este respectat de adversarii săi.

Pus de multe ori în fața declarațiilor rivalului său de la Napoli, Chivu a rămas de fiecare dată echilibrat: ”Nu mă interesează ce spune Conte”, spunea antrenorul român la scurt timp după meciul cu Napoli.

  • Cristi chivu bucurie inter titlu 22
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

”Il Lamentoso” Conte, săgeți pe bandă rulantă

Numit ”Il Lamentoso” (n.r. - plângăciosul) de mai multe ori de presa italiană, Conte nu s-a oprit aici. Au existat mai multe ”înțepături” la adresa lui Inter pe parcursul acestui sezon, dar acestea au rămas fără răspuns din partea lui Chivu.

  • "Sper că anumite văicăreli nu vor avea impact. Când apar președinții (n.r. Beppe Marotta), cred că se dau nişte indicații importante. Noi nu ne plângem, dar suntem atenți, nu suntem proști. Dacă cineva a vrut să transmită un mesaj anume privind cum trebuie să se arbitreze, nu e în regulă", - Antonio Conte, în luna octombrie.
  • „Juventus, Milan și Inter sunt diferite față de noi ca bugete, structură, salarii, valoarea bunurilor. Dacă o altă echipă e comparată cu ele, înseamnă că a făcut ceva extrardinar. Nu poți spune că nu există diferență. Trăim în lumi diferite” - Antonio Conte, în decembrie, după 2-0 cu Cremonese.
  • "Până acum, suntem singurii care am ridicat un trofeu (n.r. Supercupa Italiei). Inter poate ridica două, dar anul trecut nu a ridicat niciunul. Poate că este o problemă de comunicare; sunt evidențiate doar aspectele noastre negative. Dar poate că este în regulă" - Antonio Conte, în aprilie.

Champions League, ”pata” pe sezonul fantastic al lui Inter

La primul său sezon plin ca antrenor în Serie A, Cristi Chivu a reușit performanța de a cuceri titlul la pas contra rivalelor Napoli, AC Milan sau Juventus. Inter are de departe cel mai bun atac, nu mai puțin de 82 de goluri marcate în 35 de etape.

Singura pată din acest sezon al lui Inter este reprezentată de eliminarea din Champions League încă din faza play-off-ului pentru optimi, după 2-5 la general contra norvegienilor de la Bodo/Glimt.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Nota primită de Cristi Chivu în Gazzetta dello Sport după ce Inter a devenit campioană: ”Deloc previzibil!”
Nota primită de Cristi Chivu în Gazzetta dello Sport după ce Inter a devenit campioană: ”Deloc previzibil!”
ULTIMELE STIRI
Secretul lui Chivu: „Asta a făcut diferența, deși rivalele erau mai puternice pe hârtie“
Secretul lui Chivu: „Asta a făcut diferența, deși rivalele erau mai puternice pe hârtie“
”Mulți spuneau că nu este potrivit!” Directorul sportiv al lui Inter a anunțat strategia pentru Chivu după titlul câștigat de Inter
”Mulți spuneau că nu este potrivit!” Directorul sportiv al lui Inter a anunțat strategia pentru Chivu după titlul câștigat de Inter
Plecăciunea italienilor în fața lui Chivu: „Cine ar fi zis?“
Plecăciunea italienilor în fața lui Chivu: „Cine ar fi zis?“
Nota primită de Cristi Chivu în Gazzetta dello Sport după ce Inter a devenit campioană: ”Deloc previzibil!”
Nota primită de Cristi Chivu în Gazzetta dello Sport după ce Inter a devenit campioană: ”Deloc previzibil!”
Chivu, culisele unui triumf spectaculos cu Inter: președintele clubului a povestit tot!
Chivu, culisele unui triumf spectaculos cu Inter: președintele clubului a povestit tot!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Bate palma cu Becali? Fostul antrenor al FCSB-ului a devenit liber de contract și revine în România!

Bate palma cu Becali? Fostul antrenor al FCSB-ului a devenit liber de contract și revine în România!

Cristi Chivu și-a anunțat starul că nu mai continuă la Inter: ”Se zvonește de ceva vreme, iar acum e oficial”

Cristi Chivu și-a anunțat starul că nu mai continuă la Inter: ”Se zvonește de ceva vreme, iar acum e oficial”

Lautaro Martinez a venit la interviu și a spus tot despre Cristi Chivu, după titlul cucerit cu Inter

Lautaro Martinez a venit la interviu și a spus tot despre Cristi Chivu, după titlul cucerit cu Inter

Imagini pentru istorie: 75.000 de fani i-au scandat numele lui Cristi Chivu! Gestul făcut de antrenor în fața peluzei

Imagini pentru istorie: 75.000 de fani i-au scandat numele lui Cristi Chivu! Gestul făcut de antrenor în fața peluzei

Reacția lui Cristi Chivu după ce a devenit campion în Italia și ca antrenor: "Nu vreau să fiu ipocrit, dar..."

Reacția lui Cristi Chivu după ce a devenit campion în Italia și ca antrenor: "Nu vreau să fiu ipocrit, dar..."

Au aflat ce antrenor poate ajunge la FCSB: "Mutare șoc!"

Au aflat ce antrenor poate ajunge la FCSB: "Mutare șoc!"



Recomandarile redactiei
”Mulți spuneau că nu este potrivit!” Directorul sportiv al lui Inter a anunțat strategia pentru Chivu după titlul câștigat de Inter
”Mulți spuneau că nu este potrivit!” Directorul sportiv al lui Inter a anunțat strategia pentru Chivu după titlul câștigat de Inter
”Ofsaid cât casa, s-a văzut din avion, de pe lună”, ”Ne-a executat cu VAR”, ”Jaf la drumul mare” - reacțiile dinamoviștilor după golul lui Nsimba
”Ofsaid cât casa, s-a văzut din avion, de pe lună”, ”Ne-a executat cu VAR”, ”Jaf la drumul mare” - reacțiile dinamoviștilor după golul lui Nsimba
Secretul lui Chivu: „Asta a făcut diferența, deși rivalele erau mai puternice pe hârtie“
Secretul lui Chivu: „Asta a făcut diferența, deși rivalele erau mai puternice pe hârtie“
Plecăciunea italienilor în fața lui Chivu: „Cine ar fi zis?“
Plecăciunea italienilor în fața lui Chivu: „Cine ar fi zis?“
Nota primită de Cristi Chivu în Gazzetta dello Sport după ce Inter a devenit campioană: ”Deloc previzibil!”
Nota primită de Cristi Chivu în Gazzetta dello Sport după ce Inter a devenit campioană: ”Deloc previzibil!”
Alte subiecte de interes
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Napoli dă lovitura! După Spinazzola și Rafa Marin, Antonio Conte și-a luat un jucător de 40 milioane de euro
Napoli dă lovitura! După Spinazzola și Rafa Marin, Antonio Conte și-a luat un jucător de 40 milioane de euro
Antonio Conte a semnat și va avea un buget uriaș: 250 de milioane de euro pentru transferuri
Antonio Conte a semnat și va avea un buget uriaș: 250 de milioane de euro pentru transferuri
CITESTE SI
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Bolojan acuză Hidroelectrica de bonusuri de performanță de până la 180.000 de euro: „Am fi putut avea energie mai ieftină”

stirileprotv Bolojan acuză Hidroelectrica de bonusuri de performanță de până la 180.000 de euro: „Am fi putut avea energie mai ieftină”

O țară din Europa va oferi un sprijin de 500 de euro pe lună, timp de un an, părinților divorțați care părăsesc locuința

stirileprotv O țară din Europa va oferi un sprijin de 500 de euro pe lună, timp de un an, părinților divorțați care părăsesc locuința

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!