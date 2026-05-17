Decizie uluitoare luată de Germania pentru CM 2026: ”Îl aduce înapoi ca primă variantă”

Campionatul Mondial din 2026 are loc în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026.

Naționala Germaniei face parte din Grupa E la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada alături de Ecuador, Coasta de Fildeș și Curacao. 

Jurnalistul sportiv Florian Plettenberg a anunțat pe rețelele social media faptul că selecționerul Germaniei, Julian Nagelsmann, îl va aduce înapoi pe Manuel Neuer între buturi pentru Mondialul din 2026.

  • Portarul lui FC Bayern se retrăsese inițial de la națională în august 2024, acum își pregătește revenirea!

”Revenire la Cupa Mondială decisă: Julian Nagelsmann îl readuce pe Manuel Neuer ca prima variantă a Germaniei!

Cu excepția cazului în care se întâmplă ceva extraordinar și cu condiția ca înlocuirea sa din meciul cu Koln, cauzată de o problemă la gambă, să nu aibă consecințe serioase, Neuer, în vârstă de 40 de ani, va reveni în lotul Germaniei pentru viitoarea Cupă Mondială. Neuer, Nagelsmann și Rudi Voller au ajuns la un acord după discuții și întâlniri foarte bune în ultimele săptămâni.

Neuer s-a retras din fotbalul internațional pe 21 august 2024, iar acum urmează revenirea. Lotul final al Germaniei pentru Cupa Mondială va fi anunțat pe 21 mai”, a scris Florian Plettenberg pe Twitter/X.

Ultimele meciuri ale lui Neuer la naționala Germaniei au fost la Campionatul European din 2024, când a fost integralist în toate meciurile cu Scoția (5-1), Ungaria (2-0), Elveția (1-1), Danemarca (2-0) și Spania (1-2).

La FC Bayern, în acest sezon, Neuer a bifat 22 de apariții în Bundesliga, 11 în Champions League, una în Supercupa Germaniei și trei în Cupa Germaniei.

