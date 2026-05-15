Cele două obiective rămase pentru Cristi Chivu înainte de a semna prelungirea contractului cu Inter! Dezvăluirea italienilor

Cristi Chivu a cucerit două trofee în primul său sezon petrecut pe banca lui Inter Milano.

După ce a cucerit matematic Scudetto, Inter a câștigat și Coppa Italia, după ce a învins-o pe Lazio în finală cu scorul de 2-0. 

Chiar dacă nimeni nu se aștepta la o asemenea performanță în momentul în care Cristi Chivu a fost numit pe banca tehnică a nerazzurrilor, având în vedere că antrenorul român se afla la primul său sezon complet la conducerea unui echipe de seniori, Chivu a întrecut toate așteptările, iar conducerea lui Inter Milano vrea să se asigure cât mai repede că nu îl va pierde pe tehnician. 

Astfel, după cele două trofee câștigate, urmează acum ca Cristi Chivu să semneze prelungirea contractului cu Inter. Actualul contract al lui Chivu va expira pe 30 iunie 2027, însă nerazzurrii vor să îi ofere o înțelegere pe o perioadă mai lungă.

TuttoSport a oferit detalii despre noul contract al lui Chivu, dar a dezvăluit și care sunt ultimele obiective rămase pentru antrenorul român înainte de a semna noua înțelegere. 

Se pare că în următoarele zile, Cristi Chivu va avea o ședință cu Giuseppe Marotta, Piero Ausilio și Dario Baccin și totul indică faptul că antrenorul român va semna un contract valabil până în anul 2028, cu un salariu mărit la trei milioane de euro pe sezon.

Sursa citată scrie că antrenorul român mai are două obiective de îndeplinit în acest sezon. Chivu și-a propus ca în cele două jocuri rămase din Serie A, Inter să atingă 120 de goluri marcate în acest sezon și ca Lautaro Martinez să devină cel mai bun marcator din acest sezon cu 20 de goluri. În momentul de față, Inter are în total 115 goluri în acest sezon, în timp ce Lautaro Martinez a marcat 17 goluri în Serie A.

În ultimele două etape din campionatul Italiei, Inter le va întâlni pe Verona (17 mai) și pe Bologna (24 mai).

Italienii și-au amintit predicția soției lui Cristi Chivu din momentul instalării la Inter

Chivu a sărbătorit eventul pe gazon alături de soția sa, Adelina, și de cele două fiice, Natalia și Anastasia. La o zi după trofeul cucerit la Roma, în Italia s-a readus în atenție mesajul postat de Adelina Chivu vara trecută.

"Sunt atât de mândră, dar nu și surprinsă. Știu cine ești, iar lumea va afla și ea. Te iubesc!", scria Adelina Chivu, pe 9 iunie 2025, ziua în care Cristi Chivu era numit antrenor principal la Inter.

Italienii de la FCInterNews și-au amintit de mesajul soției lui Chivu și au scris: "Aproape un an mai târziu, putem să spunem că Adelina a avut dreptate. Lumea l-a descoperit pe domnul Chivu".

