„Cea mai mare lecție dată de Chivu!“: The Guardian, editorial fabulos despre antrenorul Interului

Premiantul Chivu! Așa a fost antrenorul român, în primul său sezon la Inter Milano. Cifrele sale sunt elocvente: 56 de meciuri, 38 de victorii, 6 remize, 12 înfrângeri, golaveraj: 122-55!

Cu un procentaj incredibil al victoriilor, de 67,8%, Chivu și-a câștigat locul în istoria Interului, după cum Sport.ro a arătat aici. Eventul realizat într-un fotbal deosebit de dur e deja un „certificat de calitate“ pentru tehnicianul român.

În acest context, prestigioasa publicație britanică „The Guardian“ a dedicat un amplu editorial triumfului Interului în finala Cupei Italiei: 2-0 cu Lazio. Aici, sub semnătura lui Nicky Bandini, au fost remarcate meritele lui Chivu la sezonul istoric al milanezilor.