Xabi Alonso a plecat de la echipa madrilenă la începutul anului 2026.

Antrenorul spaniol nu a confirmat la Real Madrid, chiar dacă în vara anului 2025 părea marea speranță a echipei „Los Blancos” .

Xabi Alonso și-a căutat cât mai rapid un nou angajament, după despărțirea de Real Madrid și a s-a aflat în discuții cu Liverpool, dar șefii „cormoranilor” au decis să meargă pe mâna lui Arne Slot și în stagiunea viitoare.

Astfel că, antrenorul spaniol a ajuns la un acord cu Chelsea, conform The Athletic.

Sursa menționată mai sus a dezvăluit că Xabi Alonso ca semna un contract valabil pe 4 ani cu formația de pe „Stamford Bridge”.

Pe lista londonezilor s-au mai aflat Andoni Iraola, Marco Silva și Oliver Glasner, însă Xabi Alonso a fost prima variantă de la bun început.

Xabi Alonso a impresionat în ultimii ani pe banca lui Bayer Leverkusen, echipă alături de care a câștigat Bundesliga, Cupa Germaniei, dar și Supercupa Germaniei.

Chelsea, sezon dezamăgitor în Premier League

Londonezii au pierdut finala FA Cup în fața lui Manchester City, scor 0-1. Meciul a putut fi urmărit pe VOYO.

Pe lângă dezamăgirea din finala cu „cetățenii”, Chelsea nu va juca în Champions League în sezonul următor, iar cu două etape înainte de finalul sezonului de Premier League se află pe locul nouă.

