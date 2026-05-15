Chivu semnează: prelungire de contract cu mărire de salariu. Inter mai are două ținte

Potrivit jurnaliștilor italieni de la Tuttosport, relația dintre Chivu și Inter Milano va continua mult dincolo de acordul scadent în acest an. După câștigarea titlului în Serie A și a Cupei Italiei, tehnicianul român va semna un nou contract, valabil până în 2028, cu un salariu majorat la 3 milioane de euro pe sezon.

Oficializarea noii înțelegeri va avea loc în cadrul unei întâlniri cu Giuseppe Marotta, Piero Ausilio și Dario Baccin. Încrederea conducerii a fost rezumată clar de Marotta, care a spus: „Cristian va rămâne la Inter chiar mai mult decât mine”.

Noi obiective stabilite la Milano

Deși echipa a sărbătorit deja pe teren, antrenorul rămâne concentrat pe finalul stagiunii. Chivu le-a acordat jucătorilor doar două zile de pauză, având în vedere că Inter mai are de disputat două partide în campionat. „Le dau nota zece cu felicitări tuturor, deși încă ne putem îmbunătăți, pentru că așteptările vor fi și mai mari, așa cum se întâmplă mereu la Inter”, a transmis românul.

Țintele rămase pentru acest final de sezon sunt atingerea bornei de 120 de goluri marcate în toate competițiile și sprijinirea căpitanului Lautaro Martinez în încercarea de a câștiga titlul de golgheter. Pentru a ajunge la cota 20, atacantul argentinian mai are nevoie de trei reușite.