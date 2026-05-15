Chivu semnează: prelungire de contract cu mărire de salariu. Inter mai are două ținte

Chivu semnează: prelungire de contract cu mărire de salariu. Inter mai are două ținte Fotbal extern Cristi Chivu, în finala Coppa Italia / Foto IMAGO
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Conducerea lui Inter Milano a decis prelungirea contractului lui Cristi Chivu, după ce tehnicianul român a reușit eventul pe banca nerazzurrilor.

TAGS:
Inter MilanoSerie Acristi chivu
Din articol

Potrivit jurnaliștilor italieni de la Tuttosport, relația dintre Chivu și Inter Milano va continua mult dincolo de acordul scadent în acest an. După câștigarea titlului în Serie A și a Cupei Italiei, tehnicianul român va semna un nou contract, valabil până în 2028, cu un salariu majorat la 3 milioane de euro pe sezon.

Oficializarea noii înțelegeri va avea loc în cadrul unei întâlniri cu Giuseppe Marotta, Piero Ausilio și Dario Baccin. Încrederea conducerii a fost rezumată clar de Marotta, care a spus: „Cristian va rămâne la Inter chiar mai mult decât mine”.

Noi obiective stabilite la Milano

Deși echipa a sărbătorit deja pe teren, antrenorul rămâne concentrat pe finalul stagiunii. Chivu le-a acordat jucătorilor doar două zile de pauză, având în vedere că Inter mai are de disputat două partide în campionat. „Le dau nota zece cu felicitări tuturor, deși încă ne putem îmbunătăți, pentru că așteptările vor fi și mai mari, așa cum se întâmplă mereu la Inter”, a transmis românul.

Țintele rămase pentru acest final de sezon sunt atingerea bornei de 120 de goluri marcate în toate competițiile și sprijinirea căpitanului Lautaro Martinez în încercarea de a câștiga titlul de golgheter. Pentru a ajunge la cota 20, atacantul argentinian mai are nevoie de trei reușite.

  • Chivu copy
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Momente dificile și o dedicație specială

Dincolo de succesul actual, stagiunea nu a fost lipsită de tensiuni. Chivu a recunoscut că a suferit din cauza criticilor primite la început, atunci când a fost catalogat în spațiul public drept o variantă de rezervă sau un simplu stagiar.

Antrenorul a dedicat recenta Cupă a Italiei soției sale, Adelina, și a vorbit deschis despre impactul pe care comentariile negative l-au avut asupra familiei. Referindu-se la fiicele sale, tehnicianul a subliniat greutatea momentului.

„M-a rănit ceea ce au trebuit să citească fiicele mele despre mine la începutul sezonului, le cer eu scuze în numele altcuiva”, a zis antrenorul.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu a cucerit scena de la Viena şi s-a calificat în finală. VIDEO cu reprezentația ei
Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu a cucerit scena de la Viena şi s-a calificat în finală. VIDEO cu reprezentația ei
ARTICOLE PE SUBIECT
Reacția marelui Ivan Zamorano după ce Cristi Chivu a reușit eventul în Italia
Reacția marelui Ivan Zamorano după ce Cristi Chivu a reușit eventul în Italia
Cristi Chivu, felicitări din România după ce a făcut eventul la Inter: ”Cu siguranță că se va întâmpla asta acum”
Cristi Chivu, felicitări din România după ce a făcut eventul la Inter: ”Cu siguranță că se va întâmpla asta acum”
Chivu și-a spus oful după sezonul istoric de la Inter: "M-a rănit ceea ce au trebuit copiii mei să citească"
Chivu și-a spus oful după sezonul istoric de la Inter: "M-a rănit ceea ce au trebuit copiii mei să citească"
ULTIMELE STIRI
Arsenal și-a lansat noul echipament! Cum vor arăta „tunarii” în sezonul 2026/27
Arsenal și-a lansat noul echipament! Cum vor arăta „tunarii” în sezonul 2026/27
Patru jucători de la Dinamo, OUT cu CFR Cluj! Anunțul lui Zeljko Kopic
Patru jucători de la Dinamo, OUT cu CFR Cluj! Anunțul lui Zeljko Kopic
FC Argeș - Rapid, derby-ul codașelor din play-off, de la 20:30!
FC Argeș - Rapid, derby-ul codașelor din play-off, de la 20:30!
Avertisment clar pentru olteni înainte de meciul de titlu: planul lui Bergodi
Avertisment clar pentru olteni înainte de meciul de titlu: planul lui Bergodi
Scandal uriaș înainte de „finala” titlului! Se cere control antidoping la Universitatea Craiova - U Cluj
Scandal uriaș înainte de „finala” titlului! Se cere control antidoping la Universitatea Craiova - U Cluj
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Bomba serii: Deschamps a anunțat lotul Franței pentru Mondiale fără niște vedete colosale!

Bomba serii: Deschamps a anunțat lotul Franței pentru Mondiale fără niște vedete colosale!

Cutremurător: primele imagini cu Reghecampf în Sudan! Cum arată stadionul, de noaptea minții!

Cutremurător: primele imagini cu Reghecampf în Sudan! Cum arată stadionul, de noaptea minții!

Ce a scris Fabrizio Romano despre Chivu după ce românul a câștigat Scudetto și Coppa Italia la Inter

Ce a scris Fabrizio Romano despre Chivu după ce românul a câștigat Scudetto și Coppa Italia la Inter

Cinci variante de antrenor pentru FCSB. Una deja e pe placul patronului: ”Pe el l-aș lua”

Cinci variante de antrenor pentru FCSB. Una deja e pe placul patronului: ”Pe el l-aș lua”

Cîrstea, înfrângere profitabilă: Sorana pleacă de la Roma cu un cec mare și e în pragul unei lovituri colosale

Cîrstea, înfrângere profitabilă: Sorana pleacă de la Roma cu un cec mare și e în pragul unei lovituri colosale

Chivu și-a spus oful după sezonul istoric de la Inter: "M-a rănit ceea ce au trebuit copiii mei să citească"

Chivu și-a spus oful după sezonul istoric de la Inter: "M-a rănit ceea ce au trebuit copiii mei să citească"



Recomandarile redactiei
Patru jucători de la Dinamo, OUT cu CFR Cluj! Anunțul lui Zeljko Kopic
Patru jucători de la Dinamo, OUT cu CFR Cluj! Anunțul lui Zeljko Kopic
Lovitură pentru FCSB! Siyabonga Ngezana, OUT din lotul pentru Campionatul Mondial
Lovitură pentru FCSB! Siyabonga Ngezana, OUT din lotul pentru Campionatul Mondial
Avertisment clar pentru olteni înainte de meciul de titlu: planul lui Bergodi
Avertisment clar pentru olteni înainte de meciul de titlu: planul lui Bergodi
Raul Opruț a semnat un nou contract! Dinamo: ”Îți mulțumim pentru tot”
Raul Opruț a semnat un nou contract! Dinamo: ”Îți mulțumim pentru tot”
Thomas Neubert dă cărțile pe față despre FCSB: „Unii jucători au probleme cu asta, 100%”
Thomas Neubert dă cărțile pe față despre FCSB: „Unii jucători au probleme cu asta, 100%”
Alte subiecte de interes
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

stirileprotv Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!