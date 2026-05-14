Cristi Chivu nu a stat pe gânduri și le-a dedicat eventul cu Inter: ”În special lor!”

Familia lui Cristi Chivu a avut un aport important în performanța obținută de antrenorul român în acest an la Inter Milano, iar acest lucru s-a văzut și după triumful din Coppa Italia, atunci când primul lucru pe care l-a făcut Chivu după victorie a fost să își sune soția, pe Adelina Chivu.

După ce a făcut eventul cu Inter, Cristi Chivu a acordat un scurt interviu și pentru Inter TV. Nerazzurrii au fost curioși să afle cui îi dedică tehnicianul român ”dubla” câștigată alături de Inter.

Răspunsul lui Chivu nu s-a lăsat așteptat și, după ce a menționat întreaga suflare interistă, Chivu a spus că cele două trofee sunt dedicate în special fiicelor sale, cărora nu le-a fost deloc simplu să vadă cum tatăl lor este criticat cu fiecare ocazie la începutul acestui sezon.

”Îl dedic întregii suflări interiste, dar în special fiicelor mele, care au îndurat o mie de lucruri, mai ales la începutul sezonului, când tatăl lor era pus la îndoială”, a spus antrenorul român.

Chivu a dezvăluit apoi de ce a avut nevoie Inter pentru a obține ”dubla” campionat - Cupa Italiei.

”Suntem mândri de ceea ce am reușit să obținem. Să câștigi două trofee într-un singur sezon nu este niciodată ușor sau la îndemână. E nevoie de ambiție, dedicare și motivație. Am avut un sezon grozav în ceea ce privește atingerea obiectivelor și acest lucru li se datorează acestor băieți, unui club care ne-a susținut și tuturor fanilor care au crezut în noi și care ne-au susținut”, a adăugat Cristi Chivu.