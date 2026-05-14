Cristi Chivu nu a stat pe gânduri și le-a dedicat eventul cu Inter: ”În special lor!”

Cristi Chivu nu a stat pe gânduri și le-a dedicat eventul cu Inter: ”În special lor!” Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Interul lui Cristi Chivu a făcut eventul, o performanță uriașă pentru antrenorul aflat la primul sezon complet la o echipă de seniori.

TAGS:
Inter Milanocristi chivuCristian ChivuInter
Din articol

După ce a devenit campioana Italiei, Inter s-a impus și în finala Cupei Italiei cu Lazio, scor 2-0.

Cristi Chivu, întrebat direct cui îi dedică Scudetto și Coppa Italia

  • Adelina chivu 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Familia lui Cristi Chivu a avut un aport important în performanța obținută de antrenorul român în acest an la Inter Milano, iar acest lucru s-a văzut și după triumful din Coppa Italia, atunci când primul lucru pe care l-a făcut Chivu după victorie a fost să își sune soția, pe Adelina Chivu.

După ce a făcut eventul cu Inter, Cristi Chivu a acordat un scurt interviu și pentru Inter TV. Nerazzurrii au fost curioși să afle cui îi dedică tehnicianul român ”dubla” câștigată alături de Inter.

Răspunsul lui Chivu nu s-a lăsat așteptat și, după ce a menționat întreaga suflare interistă, Chivu a spus că cele două trofee sunt dedicate în special fiicelor sale, cărora nu le-a fost deloc simplu să vadă cum tatăl lor este criticat cu fiecare ocazie la începutul acestui sezon.

Îl dedic întregii suflări interiste, dar în special fiicelor mele, care au îndurat o mie de lucruri, mai ales la începutul sezonului, când tatăl lor era pus la îndoială”, a spus antrenorul român.

Chivu a dezvăluit apoi de ce a avut nevoie Inter pentru a obține ”dubla” campionat - Cupa Italiei. 

Suntem mândri de ceea ce am reușit să obținem. Să câștigi două trofee într-un singur sezon nu este niciodată ușor sau la îndemână. E nevoie de ambiție, dedicare și motivație. Am avut un sezon grozav în ceea ce privește atingerea obiectivelor și acest lucru li se datorează acestor băieți, unui club care ne-a susținut și tuturor fanilor care au crezut în noi și care ne-au susținut”, a adăugat Cristi Chivu.

VIDEO Rezumatul meciului Lazio - Inter 0-2

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Salvatorii lui Alex au izbucnit în lacrimi când l-au găsit ghemuit în pădure, după două nopți. „El ne-a făcut cu mâna”
Salvatorii lui Alex au izbucnit în lacrimi când l-au găsit ghemuit în pădure, după două nopți. „El ne-a făcut cu mâna”
ULTIMELE STIRI
Ioan Varga l-a făcut praf pe Daniel Pancu: „E un nesimțit!” Revenire spectaculoasă pe banca lui CFR Cluj
Ioan Varga l-a făcut praf pe Daniel Pancu: „E un nesimțit!” Revenire spectaculoasă pe banca lui CFR Cluj
Thomas Tuchel, surpriză de proporții pentru fanii Angliei: l-ar putea lua la Mondiale pe atacantul neconvocat de 8 ani
Thomas Tuchel, surpriză de proporții pentru fanii Angliei: l-ar putea lua la Mondiale pe atacantul neconvocat de 8 ani
„E bine să ai speranță” Reacția neașteptată a Igăi Swiatek înainte de o posibilă finală cu Sorana Cîrstea, la Roma
„E bine să ai speranță” Reacția neașteptată a Igăi Swiatek înainte de o posibilă finală cu Sorana Cîrstea, la Roma
Vestea primită de Mirel Rădoi după ce FIFA i-a pus lui Gaziantep interdicție la transferuri
Vestea primită de Mirel Rădoi după ce FIFA i-a pus lui Gaziantep interdicție la transferuri
"Adelina a avut dreptate!" Italienii și-au amintit predicția soției lui Cristi Chivu din momentul instalării la Inter
"Adelina a avut dreptate!" Italienii și-au amintit predicția soției lui Cristi Chivu din momentul instalării la Inter
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Lazio - Inter 0-2 a fost în direct pe VOYO | Cristi Chivu face istorie la echipa ”nerazzurrilor” și câștigă Coppa Italia

Lazio - Inter 0-2 a fost în direct pe VOYO | Cristi Chivu face istorie la echipa ”nerazzurrilor” și câștigă Coppa Italia

Lecție de modestie! Ce a spus Cristi Chivu la interviul în limba română după eventul cucerit cu Inter

Lecție de modestie! Ce a spus Cristi Chivu la interviul în limba română după eventul cucerit cu Inter

Luca Toni nu l-a menajat pe Cristi Chivu înainte de finala Coppa Italia: ”Ești luat în râs în Europa!”

Luca Toni nu l-a menajat pe Cristi Chivu înainte de finala Coppa Italia: ”Ești luat în râs în Europa!”

U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: oltenii au cucerit Cupa României după executarea loviturilor de departajare

U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: oltenii au cucerit Cupa României după executarea loviturilor de departajare

Cristi Chivu și-a luat soția și fiicele în brațe după ce a câștigat Coppa Italia. Imagini emoționante de la Roma

Cristi Chivu și-a luat soția și fiicele în brațe după ce a câștigat Coppa Italia. Imagini emoționante de la Roma



Recomandarile redactiei
Ioan Varga l-a făcut praf pe Daniel Pancu: „E un nesimțit!” Revenire spectaculoasă pe banca lui CFR Cluj
Ioan Varga l-a făcut praf pe Daniel Pancu: „E un nesimțit!” Revenire spectaculoasă pe banca lui CFR Cluj
"Adelina a avut dreptate!" Italienii și-au amintit predicția soției lui Cristi Chivu din momentul instalării la Inter
"Adelina a avut dreptate!" Italienii și-au amintit predicția soției lui Cristi Chivu din momentul instalării la Inter
Vestea primită de Mirel Rădoi după ce FIFA i-a pus lui Gaziantep interdicție la transferuri
Vestea primită de Mirel Rădoi după ce FIFA i-a pus lui Gaziantep interdicție la transferuri
„E bine să ai speranță” Reacția neașteptată a Igăi Swiatek înainte de o posibilă finală cu Sorana Cîrstea, la Roma
„E bine să ai speranță” Reacția neașteptată a Igăi Swiatek înainte de o posibilă finală cu Sorana Cîrstea, la Roma
Lecție de modestie! Ce a spus Cristi Chivu la interviul în limba română după eventul cucerit cu Inter
Lecție de modestie! Ce a spus Cristi Chivu la interviul în limba română după eventul cucerit cu Inter
Alte subiecte de interes
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare, atac nemilos: "Cine ești tu să refuzi Ajax?"
Antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare, atac nemilos: "Cine ești tu să refuzi Ajax?"
Florin Prunea: "100% nu. Nici vorbă!" Pe cine exclude din cursa pentru banca tehnică a naționalei României
Florin Prunea: "100% nu. Nici vorbă!" Pe cine exclude din cursa pentru banca tehnică a naționalei României
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

stirileprotv Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!