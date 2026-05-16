Polonezul, cotat în acest moment la opt milioane de euro de site-urile de specialitate, a semnat cu FC Barcelona în urmă cu patru ani, după ce catalanii le-au achitat celor del a FC Bayern Munchen pentru serviciile lui 45 de milioane.

Lewandowski a bifat la FC Barcelona 191 de apariții în toate competițiile, și-a trecut în cont 119 goluri și, pe deasupra, a oferit și 24 de pase decisive, în aproape 14.000 de minute petrecute în echipamentul clubului.

Reacția Barcelonei după ce Robert Lewandowski și-a anunțat plecarea la finalul sezonului

Fotbalistul și-a anunțat despărțirea de FC Barcelona pe rețelele social media, iar catalanii l-au numit pe Lewandowski o ”legendă” și și-au arătat recunoștința față de tot ce a făcut jucătorul la clubul Blaugrana.

”A sosit ca o stea și pleacă precum o legendă”, a scris FC Barcelona pe Facebook. ”Mulțumim Robert Lewandowski pentru fiecare gol, pentru fiecare luptă și pentru fiecare moment magic purtând aceste culori”, au mai scris catalanii.

Lewa ar merge în Golf

Potrivit presei din Spania, polonezul ar fi ales deja următoarea destinație și este foarte aproape de un transfer în Arabia Saudită.

Jurnalistii de la Sport.es susțin că agentul său, Pini Zahavi, i-a prezentat o ofertă importantă din zona Golfului, iar atacantul și-ar fi dat acordul pentru mutare.

Barcelona ar fi fost dispusă să îi prelungească înțelegerea, însă pe un salariu redus, iar Lewandowski a decis să încheie aventura din Catalunya.