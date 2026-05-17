Nebunie în Bănie! Ce se întâmplă în oraș în ziua dinaintea partidei decisive pentru titlu

Universitatea Craiova întâlnește U Cluj duminică, de la ora 20:30, într-o partidă crucială din etapa a 9-a a play-off-ului. Formația antrenată de Filipe Coelho are un avans de un punct în clasament față de adversara de astăzi, iar un succes i-ar asigura matematic primul loc. O remiză sau o victorie a echipei conduse de Cristiano Bergodi ar amâna deznodământul pentru ultima rundă a sezonului.

Tribunele arenei „Ion Oblemenco” vor fi arhipline, organizatorii așteptând 30.000 de spectatori. Fanii din Peluza Nord și-au stabilit punctul de întâlnire în Centrul Vechi, începând cu ora 16:00, urmând ca deplasarea organizată spre stadion să aibă loc la 18:30.

Potrivit programului anunțat, suporterii se vor opri la sensul giratoriu din zona „Ciupercă” în jurul orei 18:50. Acolo vor aștepta autocarul formației pentru a-l escorta spre arenă, un obicei respectat la jocurile importante de pe teren propriu. Susținătorii craioveni au un moral ridicat, impulsionați de succesul de la mijlocul săptămânii, când echipa a cucerit Cupa României la Sibiu, chiar împotriva formației clujene.