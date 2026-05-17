Nebunie în Bănie! Ce se întâmplă în oraș în ziua dinaintea partidei decisive pentru titlu

Universitatea Craiova este la o victorie distanță de a obține campionatul după 35 de ani, iar suporterii organizează o mobilizare masivă pe străzi.

Universitatea Craiova întâlnește U Cluj duminică, de la ora 20:30, într-o partidă crucială din etapa a 9-a a play-off-ului. Formația antrenată de Filipe Coelho are un avans de un punct în clasament față de adversara de astăzi, iar un succes i-ar asigura matematic primul loc. O remiză sau o victorie a echipei conduse de Cristiano Bergodi ar amâna deznodământul pentru ultima rundă a sezonului.

Tribunele arenei „Ion Oblemenco” vor fi arhipline, organizatorii așteptând 30.000 de spectatori. Fanii din Peluza Nord și-au stabilit punctul de întâlnire în Centrul Vechi, începând cu ora 16:00, urmând ca deplasarea organizată spre stadion să aibă loc la 18:30.

Potrivit programului anunțat, suporterii se vor opri la sensul giratoriu din zona „Ciupercă” în jurul orei 18:50. Acolo vor aștepta autocarul formației pentru a-l escorta spre arenă, un obicei respectat la jocurile importante de pe teren propriu. Susținătorii craioveni au un moral ridicat, impulsionați de succesul de la mijlocul săptămânii, când echipa a cucerit Cupa României la Sibiu, chiar împotriva formației clujene.

Trofeul este pregătit pe margine

Dacă formația gazdă obține cele trei puncte, reprezentanții fotbalului intern au pus deja la punct detaliile ceremoniei. Surse oficiale au transmis modul în care se va proceda la finalul celor 90 de minute: „În cazul în care Craiova va câștiga meciul de duminică, la finalul acestuia vom organiza, pe gazon, festivitatea de premiere, cu decernarea medaliilor și a trofeului de campion”.

Trofeul, acordat de Liga Profesionistă de Fotbal pentru al patrulea sezon consecutiv, are o înălțime de 58 de centimetri și o greutate de 5,2 kilograme. Realizată la Monetăria Statului dintr-un aliaj special și placată cu argint, cupa conține elemente de design inspirate din motivele tradiționale românești și din Coloana Infinitului.

