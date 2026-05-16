PSG a devenit pentru a 14-a oară în istorie campioana Franței.

Zilele trecute, PSG a învins Lens, formația de pe locul 2, și și-a păstrat oficial titlul de campioană a Franței! În ultimul meci din Ligue 1, PSG o va înfrunta în derby-ul capitalei Franței pe Paris FC, un meci de antrenament înaintea finalei Champions League, pe care echipa antrenată de Luis Enrique o va disputa pe 30 mai împotriva lui Arsenal.

Apar informații legate și de perioada transferurilor din vară, venirile și plecările care vor fi consemnate de PSG, iar printre cei doriți se află și Victor Osimhen, atacant pentru care insistă de câteva luni Real Madrid!

PSG intră în cursa pentru Victor Osimhen

La ora actuală, vârful african nu se poate transfera oriunde sau pentru orice sumă de la gruparea din ”Țara Semilunei”, dar în vară atacantul poate fi protagonistul unei mutări spectaculoase! I-ar surâde trecerea la Madrid, dar și turcii ar pune mâna pe mulți bani, pe 100 de milioane de euro!

În acest sezon, în 33 de meciuri, Osimhen a marcat de 22 de ori și a oferit opt pase decisive. Dintre aceste jocuri, zece au fost în Liga Campionilor, unde a adunat șapte reușite și trei assist-uri.

Galatasaray poate cere până la 150 de milioane de euro pentru Osimhen. PSG, gata să plătească

Real Madrid s-a tot interesat de situația lui Osimhen, în ultimele luni, iar o decizie clară va fi luată de Mourinho, dacă va decide sau nu că are cu adevărat nevoie de aducerea atacantului african.

Atfel, de câteva zile, în presa internațională se vorbește tot mai mult și despre intențiile echipei PSG de a-l lua pa atacantul din Nigeria, dar se pare că turcii vor să profite de pe urma unei posibile ”licitații” și sunt deciși să crească suma pentru care ar semna cedarea, de până la 150 de milioane de euro!

VIDEO REZUMAT | Lens - PSG 0-2