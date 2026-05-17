Oltenii sunt față în față cu titlul mult râvnit, la meciul din penultima etapă a play-off-ului care va avea loc pe ”Ion Oblemenco”, împotriva ocupantei locului secund, ”U” Cluj

Craiova are nevoie de un singur rezultat diseară

Universitatea Craiova are în opt etape din partea a doua a campionatului cinci victorii, un rezultat de egalitate și două înfrângeri și are nevoie de o victorie cu ”U” Cluj ca să-și asigure titlul cu o etapă înainte de final.

În cazul în care cele două vor remiza sau formația dirijată de Filipe Coelho va pierde, atunci titlul se va decide în ultima rundă a play-off-ului, când Craiova întâlnește Rapidul în Giulești, iar ”U” are meci cu Dinamo acasă.

Craiova și ”U” s-au duelat de două ori de când a început play-off-ul, prima dată în tur, când ardelenii s-au impus cu un categoric 4-0, iar a doua oară în finala Cupei României, când trupa din Bănie a câștigat competiția la loviturile de departajare (0-0, 6-5 d.l.d.).

Ultimul titlu care a adus bucurie în Craiova a fost în urmă cu 35 de ani, când jucau la ”Știința” fotbaliști precum Prunea, Săndoi, Gică Craioveanu sau Pigulea.

Filipe Coelho a spus ce trebuie să facă Univ. Craiova în ”finala” cu ”U”

”Este încă un meci care ne poate aduce un trofeu. Știm că va fi dificil, dar vom da totul. Știm că va fi un meci diferit, dar trebuie să jucăm cum am jucat până acum. Este o nouă finală și vom vedea ce se va întâmpla. Atmosfera este mereu bună și când avem momente dificile oamenii sunt echilibrați. Știm că suntem pe drumul nostru, vrem să obținem lucruri bune pentru noi, pentru oraș, pentru club. Este bine după ce am câștigat trofeul, dar era bine și înainte.

Trebuie să așteptăm până mâine. Jucătorii trebuie să se recupereze, iar mâine dimineață vom lua decizia asupra echipei și vom încerca să pregătim meciul. Știm că trebuie să jucăm cu inima orașului, cu a suporterilor, dar în același timp trebuie să ne folosim mintea în direcția corectă. Este foarte important pentru noi.

Vreau să le mulțumesc fanilor pentru ceea ce au făcut până acum. Au fost uimitori în toate momentele. Cred că legătura dintre noi și suporteri este mai bună și acum avem o conexiune puternică pentru că echipa merge bine. Jucătorii au ambiție în toate meciurile și de aceea vreau să le mulțumesc. Așa cum am spus, trebuie să luptăm cu ambiția, cu inimile lor și modestia, dar să folosim și mintea”, a declarat Filipe Coelho la conferința de presă premergătoare meciului.