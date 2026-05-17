S-a decis titlul în Polonia! Pe ce loc a încheiat echipa lui Racovițan

Cu 59 de puncte (16 victorii, 11 egaluri, 6 înfrângeri), Lech Poznan are asigurat primul loc într-un clasament general foarte strâns.

Deţinătoarea titlului, Lech Poznan , a câştigat ediţia 2025-2026 a campionatului Poloniei. Cu o etapă înainte de final, echipa şi-a asigurat primul loc în clasament după victoria de sâmbătă, obţinută în deplasare împotriva formaţiei Radomiak Radom (3-1).

Fața la joc! e în direct la Pro TV și pe VOYO de la 13:30 | Florin Lovin, Ionuț Rada și Carlos, invitații lui Ștucan și Oprișan

Craiova are nevoie de un singur rezultat diseară

Lech Poznan a câștigat titlul

Şi totuşi, jucătorii antrenorului danez Niels Frederiksen au petrecut două treimi din competiţie în afara topului 5, înainte de a urca pe podium în etapa a 22-a şi de a deveni lideri în etapa a 26-a.

Este vorba despre al 10-lea titlu al clubului, care a încheiat sezonul cu o serie de nouă meciuri fără înfrângere, dintre care şase victorii.

Rakow Czestochowa, echipa unde activează românul Bogdan Racovițan, ocupă locul patru în clasament și mai are două meciuri de disputat.