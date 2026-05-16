Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a lăsat să se înțeleagă că va pleca de la CFR Cluj la finalul sezonului.

Daniel Pancu, după Dinamo - CFR Cluj: „Au fost șanse luni și jumătate groaznice”

Chiar dacă angajamentul său cu „feroviarii” a fost prelungit automat pe doi ani după ce echipa s-a calificat în preliminariile Conference League, Pancu s-a arătat sceptic cu privire la posibilitatea ca finanțatorul Ioan Varga să îi îndeplinească dorințele pentru a rămâne și din stagiunea viitoare.

Pancu nu a comunicat direct că va pleca 100% din Gruia, însă a afirmat că nu este compatibil cu stilul lui Varga, referindu-se la momentul în care patronul l-a făcut nesimțit în spațiul public.

„E o săptămână decisivă, mă gândesc! Nu ascund faptul că sunt mai multe echipe interesate de mine. Suntem la fotbal, se pot întâmpla multe. Suntem la fotbal, sper să fiu inspirat pentru viitorul meu.

Începând de astăzi mai am doi ani contract matematic. Automat mi s-a prelungit contractul cu doi ani.

Cred că lucrul principal care trebuie să se întâmple (n.r.- ca să nu plece de la CFR Cluj) este să nu plece jucători. Trebuie să nu fie întârzieri salariale, care au fost mereu aici din ce am înțeles. Nu îmi convine mie pentru că cerințele mele care sunt mari de tot nu mai pot fi puse în aplicare la maximum, dacă sunt întârzieri salariale.

Pancu: „Eu nu funcționez așa”

Dacă am ocazia să merg la echipe care plătesc la zi și cu bază de pregătire, care nu vând jucători, aș putea să o fac pentru că e viitorul meu în joc, e dreptul meu. Așa sunt atașat total de jucători, de oraș și de suporteri. E un loc unde mă simt minunat, dar cam lucrurile astea trebuie să se întâmple.

Echipa asta trebuie păstrată și întărită pentru Europa, primul lucru, dar eu cred că nu va fi păstrată echipa. E o săptămână decisivă. Sper să fiu inspirat. Au fost șanse luni și jumătate groaznice. Chiar vreau să fiu relaxat, zâmbitor, să nu mai țip la nimeni să ne pupăm la antrenamente, vreau să mă bucur.

Așa e domnul Varga. Azi te înjură, mâine te pupă. Doar că eu nu funcționez așa. Există o clauză de reziliere dacă vreau să plec”, a declarat Daniel Pancu, la conferința de presă de la finalul meciului.

Remiză albă între Dinamo și CFR Cluj

Dinamo și CFR Cluj au remizat, scor 0-0, într-un meci din runda a 9-a din Superliga, care a avut loc pe arena „Arcul de Triumf”.

Cele două echipe au avut câte două șuturi pe poartă, dar nu au reușit să înscrie.

În urma acestui rezultat de egalitate, Dinamo va încheia play-off-ul pe locul patru. „Câinii” nu mai pot spera matematic la poziția a treia, pentru că se află la patru puncte de CFR Cluj cu un meci înainte de finalul play-off-ului.

Astfel că, echipa lui Zeljko Kopic va juca împotriva câștigătoarei dintre FCSB și FC Botoșani pentru calificare în preliminariile Conference League.

De cealaltă parte, CFR Cluj se află la trei puncte de locul doi, ocupat de ”U” Cluj. Având în vedere că „șepcile roșii” au un meci în minus, echipa lui Daniel Pancu nu mai are nicio șansă de a termina pe locul doi.

