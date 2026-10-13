Cristi Chivu, geniu tactic în Italia! Antrenorul român a fost lăudat înaintea meciului din Champions League

Marți, de la 22:00, Inter Milano o întâlnește pe Club Brugge în a doua rundă din faza ligii UEFA Champions League, pe stadionul ”Giuseppe Meazza”. Partida va putea fi urmărit și LIVE TEXT pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Mutarea lui Chivu care a schimbat totul la Inter: „M-a surprins”

Nicola Ventola a fost întrebat despre felul în care arată Inter în acest start de sezon, iar fostul jucător al „nerazzurrilor” a explicat ce schimbare esențială a făcut Cristi Chivu.

Fostul atacant a explicat că înlocuirea lui Dumfries cu Diouf l-a făcut uitat pe jucătorul olandez, esențial pentru ultimele succese al lui Inter.

Nicola Ventola e de părere că formația lui Cristi Chivu este favorită la titlu în Italia.

„Inter este echipa de învins, Chivu m-a surprins. Piața de transferuri s-a făcut cu ceea ce a fost posibil, cu alegerile corecte, cum e Diouf în acest rol după plecarea lui Dumfries.

Chivu îmi dă încredere, iar Inter rămâne echipa cu cele mai multe schimbări pe fiecare rol, ei rămân favoriți. Sunt cea mai puternică echipă din campionat.

Sunt pe primul loc, dar au început cu erori individuale, distrageri, lucruri care pot fi remediate”, a spus Nicola Ventola, conform internews