Pe stadionul Giuseppe Meazza, campioana Italiei a rezolvat meciul încă din prima repriză. Petar Sucic a deschis scorul în minutul 13, iar Hakan Calhanoglu a transformat un penalty în minutul 18. Marcus Thuram a stabilit scorul final în minutul 31.

În urma acestui rezultat, Inter a ajuns la 16 puncte și ocupă prima poziție în clasament. Lazio are același număr de puncte, dar un golaveraj inferior, în timp ce AS Roma a coborât pe locul al treilea, după remiza fără goluri cu Como.

„Lele” Adani are doar cuvinte de laudă pentru Cristi Chivu: „N-a făcut nicio greșeală”

Prezent în emisiunea „Viva El Futbol”, Daniele „Lele” Adani a analizat parcursul formației milaneze și a avut cuvinte de laudă pentru Chivu, pe care îl consideră un antrenor care nu a greșit în trecerea de la Parma la Inter.

„Interul pe care îl vedeți astăzi a fost construit de Ausilio. Piero a pus bazele acestui stil de joc prin transferurile pe care le-a făcut, iar antrenorii care au urmat au crescut credibilitatea echipei. Inter a devenit atât de credibilă încât este singura echipă italiană cu adevărat internațională”, a spus Adani.

„Apoi va fi treaba antrenorului, care este bun, să decidă. El era deja la acel nivel ca jucător, încă de la 20 de ani. După perioada din academia de tineret, unde ai voie să greșești pentru a învăța, nu a mai greșit niciodată între Parma și Inter. De când a îmbrăcat din nou tricoul lui Inter, nu a făcut nicio greșeală”, a mai spus Adani.