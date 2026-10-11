Deşi pornea ca favorită, formaţia din capitala Italiei a fost dominată la toate capitolele şi a trebuit să se mulţumească cu un rezultat de egalitate. În minutul 53, echipa pregătită de Gian Piero Gasperini a rămas în inferioritate numerică după ce Donyell Malen a văzut cartonaşul roşu. Cu 14 puncte, AS Roma este momentan pe locul 3, în timp ce Como este pe 6, cu 11 puncte.

AS Roma nu a reuşit decât o remiză albă, 0-0, duminică, pe terenul lui Como, într-un meci din etapa a 6-a din Serie A, meci pe care romanii l-au încheiat cu un jucător mai puţin pe teren.

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Inter Milano și-a respectat statutul

Aşa cum se ştie, Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins sâmbătă seara, cu 3-0, pe teren propriu, pe Parma. Golurile de pe stadionul San Siro au fost marcate de Petar Sucic (13'), Hakan Calhanoglu (19', penalty) şi Marcus Thuram (31'). Cu 16 puncte, având cinci victorii, Inter Milano, campioana en-titre, este lider în clasament, Parma fiind pe 17, cu 4 puncte.

Tot cu 3-0 s-a impus acasă şi Napoli în faţa celor de la Frosinone. Dubla lui Kevin De Bruyne (29' penalty, 90+4') şi reuşita lui Noa Lang (32') au adus cele trei puncte gazdelor care ocupă momentan locul 7, cu 10 puncte. Frosinone este pe 9, tot cu 10 puncte.

Înfrângere pentru Fiorentina

Fiorentina, cu Radu Drăguşin integralist, a cedat în deplasare, 2-1, în faţa lui Genoa. Golurile gazdelor au fost reuşite de Milutin Osmajic (8') şi Junior Messias (15'), Fiorentina beneficiind de autogolul lui Johan Vasquez (73'). Genoa are patru puncte şi este pe locul 16, Fiorentina fiind pe 18, de asemenea cu patru puncte.

Primele trei locuri din Serie A sunt ocupate de Inter Milano (16 puncte), Lazio (16) și AS Roma (14). Dacă AS Roma ar fi câștigat, ar fi fost pe primul loc în Serie A datorită golaverajului.

Celelalte partide ale rundei se vor disputa duminică seara şi luni.

Agerpres