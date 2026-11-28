Medicii au descoperit că fostul fotbalist avea o piatră de dimensiuni mari la rinichi, însă prima procedură a fost întreruptă din cauza unei infecții din organism. Potrivit Fanatik , acesta a urmat un tratament cu antibiotice în ultimele zile, iar vineri a revenit la spital pentru operația care nu a mai putut fi amânată.

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Gigi Becali a spus de la ce au pornit problemele

Patronul celor de la FCSB a vorbit recent, în fața bisericii sale din Pipera, despre starea de sănătate a colaboratorului său și a pus problemele medicale pe seama consumului de băuturi carbogazoase.

„Luțu e mai bine, a avut o piatră mare la rinichi, a avut infecție. N-a putut să-i facă operație ca să-i scoată inflamația. Acum o să-l opereze. I le aruncam de la Palat, i le aruncam la gunoi. După, a început să le ascundă. După, am aflat că le ascunde de mine și tot bea pe ascuns”, a spus Gigi Becali.

Finanțatorul campioanei a transmis că Luțu a decis să renunțe definitiv la băuturile carbogazoase, după ce a aflat că are probleme la ficat și la rinichi. Becali a adăugat că el însuși nu a mai consumat astfel de băuturi de 50 de ani și că nu s-ar atinge de ele nici pentru un milion de euro.

Ionuț Luțu deține în prezent licența de director sportiv și licența A de antrenor. În cariera de jucător, fostul atacant a evoluat pentru formații precum Progresul București, Universitatea Craiova, Galatasaray, Steaua, Rapid București, Suwon Samsung Bluewings, Apollon Limassol, Kairat Almaty, Zhetysu Taldykorgan, Pandurii Târgu Jiu, Jiul Petroșani, Drobeta Turnu Severin și ALRO Slatina.