Marți, de la 22:00, Inter Milano o întâlnește pe Club Brugge în a doua rundă din faza ligii UEFA Champions League, pe stadionul ”Giuseppe Meazza”. Partida va putea fi urmărit și LIVE TEXT pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Italienii au făcut anunțul înainte de Inter - Club Brugge!

În după-amiaza meciului, jurnaliștii italieni de la cotidianul TuttoMercatoWeb au publicat un articol în care au sugerat că antrenorul ”Chivu își propune titularii obișnuiți” pentru duelul contra lui Brugge.

”Totul este pregătit la Milano pentru debutul de acasă al lui Inter în Liga Campionilor. Lautaro Martinez și Marcus Thuram revin în atac.

La mijloc, Zielinski și Barella îl flanchează pe Calhanoglu, cu Diouf și Dimarco în benzi. Basoni revin în defensivă cu Akanji și Bisseck în fața lui Martinez”, a scris TMW.

Cuvinte de laudă pentru Cristi Chivu: „N-a făcut nicio greșeală”

Cristi Chivu (45 de ani) a primit laude din partea lui Daniele Adani (52 de ani), fost fundaș central italian care a evoluat la Inter Milano în perioada 2002-2004.

Prezent în emisiunea „Viva El Futbol”, Daniele „Lele” Adani a analizat parcursul formației milaneze și a avut cuvinte de laudă pentru Chivu, pe care îl consideră un antrenor care nu a greșit în trecerea de la Parma la Inter.

„Interul pe care îl vedeți astăzi a fost construit de Ausilio. Piero a pus bazele acestui stil de joc prin transferurile pe care le-a făcut, iar antrenorii care au urmat au crescut credibilitatea echipei. Inter a devenit atât de credibilă încât este singura echipă italiană cu adevărat internațională”, a spus Adani.

„Apoi va fi treaba antrenorului, care este bun, să decidă. El era deja la acel nivel ca jucător, încă de la 20 de ani. După perioada din academia de tineret, unde ai voie să greșești pentru a învăța, nu a mai greșit niciodată între Parma și Inter. De când a îmbrăcat din nou tricoul lui Inter, nu a făcut nicio greșeală”, a mai spus Adani.