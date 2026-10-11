În a șasea etapă din Serie A, ”nerazzurrii” au învins-o fără drept de apel pe Parma, clubul la care Cristian Chivu a debutat în antrenorat la nivel de seniori, cu câteva luni înainte să o preia pe Inter în iunie 2025.

A debutat sâmbătă seară la Inter și l-a descris în două cuvinte pe Cristi Chivu după meci

În august, Inter l-a cumpărat pe Djed Spence de la Tottenham pentru 30 de milioane de euro. Accidentat, londonezul nu a apucat decât acum să-și facă debutul la clubul pregătit de Cristi Chivu.

A bifat un sfert de oră cu Parma, după ce a fost introdus pe teren în minutul 75 în locul lui Andy Diouf. La capătul celor 90 de minute, portalul FlashScore l-a notat cu 6,4 pentru evoluția sa.

Tot după meci, la microfonul Inter TV, Djed Spence a explicat că antrenorul român, Cristi Chivu, este ”foarte bun” când vine vorba de menținerea jucătorilor în alertă și de valorificarea potențialului fiecăruia.

”Vom avea nevoie de multă consecvență, dar Chivu este foarte bun la a-i ține pe toți în alertă și la a scoate ce e mai bun din noi”, a spus Djed Spence, citat de fcinternews.it.

Inter - Parma 3-0

Petar Sucic a deschis scorul în minutul 13, Hakan Calhanoglu a majorat diferența la 2-0 în minutul 18, iar Marcus Thuram a închis tabela de marcaj în minutul 31 al confruntării.