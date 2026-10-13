LIVE TEXT Inter Milano - Club Brugge, de la 22:00 în Champions League. Cristi Chivu, duel cu campioana Belgiei

Inter Milano - Club Brugge, de la 22:00 în Champions League. Cristi Chivu, duel cu campioana Belgiei Liga Campionilor
SPORT.RO
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Al doilea meci din actuala ediție a ”fazei ligii” din UEFA Champions League pentru trupa lui Chivu.

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Inter Milano - Club Brugge

După 1-2 cu Real Madrid din prima etapă a ”fazei ligii” din Champions League, Interul lui Cristian Chivu joacă astăzi acasă cu campioana Belgiei, Club Brugge, în a doua rundă a competiției continentale.

Inter Milano este lider neînvins în Serie A, la egalitate de puncte cu Lazio după șase etape.

Cuvinte de laudă pentru Cristi Chivu: „N-a făcut nicio greșeală”

Cristi Chivu (45 de ani) a primit laude din partea lui Daniele Adani (52 de ani), fost fundaș central italian care a evoluat la Inter Milano în perioada 2002-2004. 

Prezent în emisiunea „Viva El Futbol”, Daniele „Lele” Adani a analizat parcursul formației milaneze și a avut cuvinte de laudă pentru Chivu, pe care îl consideră un antrenor care nu a greșit în trecerea de la Parma la Inter.

„Interul pe care îl vedeți astăzi a fost construit de Ausilio. Piero a pus bazele acestui stil de joc prin transferurile pe care le-a făcut, iar antrenorii care au urmat au crescut credibilitatea echipei. Inter a devenit atât de credibilă încât este singura echipă italiană cu adevărat internațională”, a spus Adani.

„Apoi va fi treaba antrenorului, care este bun, să decidă. El era deja la acel nivel ca jucător, încă de la 20 de ani. După perioada din academia de tineret, unde ai voie să greșești pentru a învăța, nu a mai greșit niciodată între Parma și Inter. De când a îmbrăcat din nou tricoul lui Inter, nu a făcut nicio greșeală”, a mai spus Adani.

Delicios! Ce a scris presa italiană după ce Cristi Chivu a dus-o pe Inter pe primul loc în Serie A

Inter Milano, echipa pregătită de Cristi Chivu, a învins-o pe Parma cu 3-0, pe teren propriu, în etapa a șasea din Serie A. Succesul a dus-o pe formația nerazzurra pe primul loc în clasament, cu 16 puncte.

Pe stadionul „Giuseppe Meazza”, Inter a rezolvat partida încă din prima jumătate de oră. Petar Sucic a deschis scorul în minutul 13, iar Hakan Calhanoglu a transformat un penalty în minutul 18, după o intervenție VAR la un fault asupra lui Pio Esposito. Marcus Thuram a stabilit scorul final în minutul 31.

Reacțiile nu au întârziat să apară în presa din Italia. FCInterNews, publicație dedicată clubului milanez, a ales un titlu sugestiv: „Parma cotto e mangiato in 31 minuti: atto di forza e tris per l'Inter”, sau adaptat la limba română: „Parma, pusă pe jar și mâncată de Inter în doar 31 de minute”.

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