După șase etape desfășurate în primul eșalon al Italiei, Inter se află pe prima poziție cu 16 puncte. Cinci victorii și un egal au înregistrat ”nerazzurrii” până acum.

Marți seară, de la 22:00, Inter o întâlnește pe Club Brugge pe ”Giuseppe Meazza”, în a doua rundă din faza ligii UEFA Champions League. Confruntarea va fi și LIVE TEXT pe Sport.ro.

Cristi Chivu, ”cel mai bun antrenor”

Înaintea meciului, Andy Diouf, cel care a ajuns la Inter în vara lui 2025, la două luni după Chivu, și-a manifestat recunoștința față de tehnicianul său de pe ”Meazza”.

”Mi-am făcut debutul profesionist cu Rennes împotriva lui Paris, echipa din orașul meu natal, pentru care jucasem și eu; a fost un sentiment incredibil.

Am învățat multe peste tot pe unde am fost, dar până acum, cel mai important antrenor pentru mine este aici, este Chivu de la Inter”, a spus Diouf, citat de internazionale.fr.

În acest sezon, mijlocașul central are un meci în Champions League și cinci în Serie A, unde și-a trecut în cont și trei pase decisive

Italienii au făcut anunțul înainte de Inter - Club Brugge!

În după-amiaza meciului, jurnaliștii italieni de la cotidianul TuttoMercatoWeb au publicat un articol în care au sugerat că antrenorul ”Chivu își propune titularii obișnuiți” pentru duelul contra lui Brugge.

”Totul este pregătit la Milano pentru debutul de acasă al lui Inter în Liga Campionilor. Lautaro Martinez și Marcus Thuram revin în atac.

La mijloc, Zielinski și Barella îl flanchează pe Calhanoglu, cu Diouf și Dimarco în benzi. Basoni revin în defensivă cu Akanji și Bisseck în fața lui Martinez”, a scris TMW.