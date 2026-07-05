Echipa lui Cristi Chivu i-a ratat pe Marco Palestra și Nico Paz. În cazul fundașului lateral italian, Chelsea i-a făcut o ofertă mai bună Atalantei.

În timp ce, argentinianul a semnat cu Como, după ce echipa lui Cesc Fabregas a activat clauza de cumpărare de la Real Madrid.

Cu toate acestea, oficialii lui Inter continuă să caute soluții pentru a îmbunătăți lotul „nerazzurrilor” înainte de startul noului sezon.

Transfer rezolvat de Inter: fotbalistul dorit de Chivu semnează

Yann Sommer a părăsit-o pe Inter în această vară, iar echipa antrenată de Cristi Chivu a rămas doar cu Josep Martinez pentru poziția de titular în poartă.

Astfel că, „nerazzurrii” s-au orientat pentru variante de portari și s-au oprit la Ivan Provedel de la Lazio. Conform TMW, Inter a rezolvat transferul portarului italian de 32 de ani și îi va achita 3 milioane de euro echipei din Roma.

Cel mai probabil, Provedel, care va avea un salariu de 1,5 milioane de euro pe sezon, va fi titularul din poarta lui Inter.

Portarul de 32 de ani a jucat 29 de meciuri în stagiunea trecută pentru Lazio și nu a primit gol în 12 dintre acestea.

3 milioane de euro este cota lui Ivan Provedel, conform site-ului de specialitatea Transfermarkt.com.