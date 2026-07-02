Probleme pentru Chivu! Negocierile s-au blocat, iar Inter s-a reorientat spre un portar din Premier League

Perioada de mercato se dovedește complicată pentru Inter Milano, formație pregătită de Cristi Chivu. După ce l-au pierdut pe Marco Palestra în favoarea lui Chelsea și s-au despărțit de Yann Sommer, lăsat să plece liber de contract, milanezii așteaptă mai așteaptă acum doar oficializarea trecerii lui Dumfries la Real Madrid.

Pentru a completa echipa de portari alături de Josep Martinez, principala țintă a clubului a fost Ivan Provedel. Deși discuțiile păreau avansate în primă fază, tranzacția a frânat brusc. Potrivit jurnaliștilor de la Repubblica, președintele lui Lazio, Claudio Lotito, nu acceptă oferta de 3 milioane de euro propusă de milanezi. Acesta menține un preț fix, solicitând 5 milioane de euro pentru a-i da drumul jucătorului.