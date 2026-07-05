Cristi Chivu a decis: pe cine dă afară Inter Milano în această vară

Cristi Chivu a decis: pe cine dă afară Inter Milano în această vară Serie A
SPORT.RO
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Antrenorul român nu se va baza pe Benjamin Pavard și Kristjan Asllani. Conducerea caută cumpărători pentru cei doi înainte de reunirea lotului.

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Inter MilanoBenjamin Pavardcristi chivukristjan asllani
Din articol

Reveniți din împrumuturile de la Olympique Marseille, respectiv Beșiktaș, fundașul francez și mijlocașul albanez nu intră în vederile lui Cristi Chivu pentru noua stagiune. Potrivit TMW, prezența lor la baza de pregătire de la Appiano Gentile va fi doar una de scurtă durată.

Italienii anunță că Inter Milano continuă ajustările la nivelul lotului pentru a susține performanța, dar și echilibrul financiar. Astfel, Giuseppe Marotta și Piero Ausilio au ca obiectiv să rezolve definitiv ambele plecări înainte de startul cantonamentului de vară.

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Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano / Foto IMAGO
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano / Foto IMAGO
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Preț fixat pentru cele două transferuri

Pentru a facilita despărțirile, oficialii de pe „Giuseppe Meazza” solicită între 12 și 15 milioane de euro în schimbul fiecărui jucător. Suma este considerată una corectă pe piață, menită să atragă oferte rapide, asigurând totodată un venit financiar util pentru bugetul echipei.

Dincolo de banii încasați din transferuri, mutările ar ajuta semnificativ la reducerea fondului de salarii. Acest detaliu contează în special în cazul lui Pavard, francezul având una dintre cele mai mari remunerații din tabăra nerazzurrilor.

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