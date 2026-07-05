Cristi Chivu a decis: pe cine dă afară Inter Milano în această vară

Reveniți din împrumuturile de la Olympique Marseille, respectiv Beșiktaș, fundașul francez și mijlocașul albanez nu intră în vederile lui Cristi Chivu pentru noua stagiune. Potrivit TMW, prezența lor la baza de pregătire de la Appiano Gentile va fi doar una de scurtă durată.

Italienii anunță că Inter Milano continuă ajustările la nivelul lotului pentru a susține performanța, dar și echilibrul financiar. Astfel, Giuseppe Marotta și Piero Ausilio au ca obiectiv să rezolve definitiv ambele plecări înainte de startul cantonamentului de vară.