Inter bagă mâna adânc în buzunar! 35.000.000 de euro pentru transferul dorit de Cristi Chivu

Inter bagă mâna adânc în buzunar! 35.000.000 de euro pentru transferul dorit de Cristi Chivu Serie A
SPORT.RO
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Inter Milano pregătește o mutare importantă pentru compartimentul defensiv. 

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Davinson Sanchezcristi chivuInter MilanoComoGalatasaray
Din articol

Clubul antrenat de Cristi Chivu îl are pe lista de transferuri pe Davinson Sanchez, fundașul central al lui Galatasaray.

Potrivit jurnaliștilor de la Tuttomercatoweb, internaționalul columbian este dorit atât de Inter, cât și de Como și Juventus. 

Cristi Chivu îl vrea pe Davinson Sanchez

Galatasaray este dispusă să discute transferul lui Davinson Sanchez, însă cere între 30 și 35 de milioane de euro pentru fundașul de 30 de ani. 

În schimb, Como ar pregăti o ofertă de aproximativ 20 de milioane de euro, insuficientă pentru pretențiile campioanei Turciei.

„Davinson Sanchez rămâne o țintă pentru Inter și poate pleca de la Galatasaray în această perioadă de mercato. Colombianul este dorit și de Como, iar Juventus a făcut, la rândul ei, o primă analiză”, au notat jurnaliștii de la Tuttomercatoweb.

De-a lungul carierei, Sanchez a adunat 420 de meciuri oficiale, a marcat 23 de goluri și a oferit șapte pase decisive.

Fundașul a evoluat în Premier League pentru Tottenham, în Eredivisie la Ajax, iar în ultimele două sezoane a fost unul dintre oamenii de bază ai lui Galatasaray.

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