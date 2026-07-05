Inter bagă mâna adânc în buzunar! 35.000.000 de euro pentru transferul dorit de Cristi Chivu

Clubul antrenat de Cristi Chivu îl are pe lista de transferuri pe Davinson Sanchez, fundașul central al lui Galatasaray.

Potrivit jurnaliștilor de la Tuttomercatoweb, internaționalul columbian este dorit atât de Inter, cât și de Como și Juventus.

Cristi Chivu îl vrea pe Davinson Sanchez

Galatasaray este dispusă să discute transferul lui Davinson Sanchez, însă cere între 30 și 35 de milioane de euro pentru fundașul de 30 de ani.