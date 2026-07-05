Italienii au aflat tot: ofertă de 6.000.000€ refuzată de Radu Drăgușin

În plus, pentru a semna cu Fiorentina, Drăgușin a refuzat o ofertă tentantă din punct de vedere financiar din Turcia. Fenerbahce l-a vrut și i-a pus ”pe masă” un salariu anual de șase milioane de euro, dar românul a preferat să revină în Serie A.

Înainte de a ajunge la Fiorentina, Drăgușin putea ajunge la Juventus. Interesul bianconerilor a ajuns de mai multă vreme în spațiul public, dar mutarea a picat după ce antrenorul Luciano Spalletti s-a opus, scrie jurnalistul Mirko Di Natale.

✅ La #Fiorentina , come anticipato da Di Marzio, si aggiudica la corsa per Radu #Dragusin (la cifra ve l'avevo scritta a fine maggio). ‼️Il retroscena sulla #Juve : c'erano i presupposti per una trattativa col #Tottenham , ma no di #Spalletti in quanto preferisce un difensore più… https://t.co/d0F8s3LPIn

Radu Drăgușin cunoaște foarte bine fotbalul italian. A fost crescut de Juventus, iar în cariera sa a mai evoluat pentru Sampdoria, Salernitana și Genoa, reușind să strângă 40 de meciuri în Serie A, dar și 38 în Serie B.

La fel ca Tottenham, și Fiorentina a avut emoții în sezonul precedent pentru salvarea de la retrogradare, chiar dacă este una dintre echipele cu pretenții la cupele europene în Serie A.

În cele din urmă, gruparea viola a încheiat sezonul pe locul 15, cu 42 de puncte, și vrea să-și întărească lotul pentru a se bate din nou pentru un loc în prima parte a clasamentului.

Costel Pantilimon: ”Mi-aș dori să rămână în Premier League”

Invitat la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”, Costel Pantilimon (39 de ani), fost campion al Angliei cu Manchester City, spunea că și-ar fi dorit ca fundașul român să rămână în Premier League, chiar și la o altă echipă.

„Din punctul meu de vedere, mi-aș dori să rămână în Premier League, la Tottenham sau la altă echipă. Ceea ce îți dă Premier League, în momentul de față, cred că este unic la nivel mondial.

Expunerea, calitatea fotbalului, ceea ce poți învăța în Premier League mi se pare extraordinar, dar trebuie să fie el mental pregătit să rămână în continuare în Anglia”, a spus Pantilimon, la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.