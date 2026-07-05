Pilotul monegasc Charles Leclerc (Ferrrari) a câştigat duminică Marele Premiu de Formula 1 al Marii Britanii, în faţa britanicului George Russell (Mercedes) şi a coechipierului său britanic Lewis Hamilton, transmite AFP.
Charles Leclerc, la prima victorie la CM de Formula 1 din 2024
Leclerc s-a impus în premieră la Silverstone şi a obţinut prima sa victorie în Campionatul Mondial de Formula 1 de la cea din octombrie 2024, de la Austin (SUA). Monegascul a ajuns la nouă succese în carieră, după un debut de sezon dificil.
Russell a recuperat din ecartul faţă de liderul clasamentului general, coechipierul său italian Kimi Antonelli, care s-a clasat doar pe locul 16, din cauza unor probleme aerodinamice şi a unei penalizări.
Cursa de la Silverstone s-a încheiat cu maşina de securitate pe pistă mai multe tururi din cauza ieşirii în decor a olandezului Max Verstappen (Red Bull), care a fost nevoit să abandoneze.
Campionul mondial en titre, britanicul Lando Norris (McLaren), s-a clasat pe locul al patrulea.
Clasamentul Marelui Premiu al Marii Britanii, etapa a noua a sezonului:
- 1. Charles Leclerc (Momaco/Ferrari) 1 h 30 min 42 sec 546/1000
- 2. George Russell (Marea Britanie/Mercedes), la 0,427
- 3. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari), la 0,772
- 4. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes), la 1,149
- 5. Isack Hadjar (Franţa/Red Bull), la 1,598
- 6. Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls-Red Bull), la 2,023
- 7. Arvid Lindblad (Marea Britanie/Racing Bulls-Red Bull), la 2,214
- 8. Gabriel Bortoleto (Brazilia/Audi), la 2,413
- 9. Franco Colapinto (Argentina/Alpine-Mercedes), la 3,229
- 10. Pierre Gasly (Franţa/Alpine-Mercedes), la 3,445
- 11. Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes), la 4,014
- 12. Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes), la 4,391
- 13. Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari), la 5,245
- 14. Esteban Ocon (Franţa/Haas-Ferrari), la 5,512
- 15. Sergio Perez (Mexic/Cadillac-Ferrari), la 7,403
- 16. Kimi Antonelli (Italia/Mercedes), la 8,005
- 17. Valtteri Bottas (Finlanda/Cadillac-Ferrari), la 8,162
- 18. Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Honda), la un tur
- 19. Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Honda), la un tur
- 20. Max Verstappen (Olanda/Red Bull), la 6 tururi
Cel mai rapid tur al cursei: Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:31.607, în al 16-lea tur (viteză medie: 171,380 km/h).
Abandonuri:
- Nico Hulkenberg (Germania/Audi): problemă mecanică în turul 42;
- Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes): problemă mecanică în turul 46;
- Max Verstappen (Olanda/Red Bull): problemă mecanică în turul 48.
Clasamentul general al piloţilor
- 1. Kimi Antonelli (Italia/Mercedes) 179 de puncte
- 2. George Russell (Marea Britanie/Mercedes) 154
- 3. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari) 147
- 4. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) 108
- 5. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren) 97
- 6. Oscar Piastri (Australia/McLaren) 82
- 7. Max Verstappen (Olanda/Red Bull Racing) 76
- 8. Isack Hadjar (Franţa/Red Bull Racing) 52
- 9. Pierre Gasly (Franţa/Alpine) 42
- 10. Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls) 39
- 11. Arvid Lindblad (Marea Britanie/Racing Bulls) 20
- 12. Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas F1 Team) 18
- 13. Franco Colapinto (Argentina/Alpine) 18
- 14. Gabriel Bortoleto (Brazilia/Audi) 6
- 15. Carlos Sainz Jr (Spania/Williams) 6
- 16. Alexander Albon (Thailanda/Williams) 5
- 17. Esteban Ocon (Franţa/Haas F1 Team) 3
- 18. Fernando Alonso (Spania/ Aston Martin) 1
- 19. Nico Hulkenberg (Germania/Audi) 0
- 20. Valtteri Bottas (Finlanda/Cadillac) 0
- 21. Sergio Pérez (Mexic/Cadillac) 0
- 22. Lance Stroll (Canada/Aston Martin) 0
Clasamentul constructorilor
- 1. Mercedes 333 de puncte
- 2. Ferrari 255
- 3. McLaren-Mercedes 179
- 4. Red Bull 128
- 5. Alpine-Mercedes 60
- 6. Racing Bulls-Red Bull 59
- 7. Haas-Ferrari 21
- 8. Williams-Mercedes 11
- 9. Audi 6
- 10. Aston Martin-Honda 1
- 11. Cadillac-Ferrari 0