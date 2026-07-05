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Pilotul monegasc Charles Leclerc (Ferrrari) a câştigat duminică Marele Premiu de Formula 1 al Marii Britanii, în faţa britanicului George Russell (Mercedes) şi a coechipierului său britanic Lewis Hamilton, transmite AFP.

Charles Leclerc, la prima victorie la CM de Formula 1 din 2024

Leclerc s-a impus în premieră la Silverstone şi a obţinut prima sa victorie în Campionatul Mondial de Formula 1 de la cea din octombrie 2024, de la Austin (SUA). Monegascul a ajuns la nouă succese în carieră, după un debut de sezon dificil.

Russell a recuperat din ecartul faţă de liderul clasamentului general, coechipierul său italian Kimi Antonelli, care s-a clasat doar pe locul 16, din cauza unor probleme aerodinamice şi a unei penalizări.

Cursa de la Silverstone s-a încheiat cu maşina de securitate pe pistă mai multe tururi din cauza ieşirii în decor a olandezului Max Verstappen (Red Bull), care a fost nevoit să abandoneze.

Campionul mondial en titre, britanicul Lando Norris (McLaren), s-a clasat pe locul al patrulea.

Clasamentul Marelui Premiu al Marii Britanii, etapa a noua a sezonului:

1. Charles Leclerc (Momaco/Ferrari) 1 h 30 min 42 sec 546/1000

2. George Russell (Marea Britanie/Mercedes), la 0,427

3. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari), la 0,772

4. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes), la 1,149

5. Isack Hadjar (Franţa/Red Bull), la 1,598

6. Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls-Red Bull), la 2,023

7. Arvid Lindblad (Marea Britanie/Racing Bulls-Red Bull), la 2,214

8. Gabriel Bortoleto (Brazilia/Audi), la 2,413

9. Franco Colapinto (Argentina/Alpine-Mercedes), la 3,229

10. Pierre Gasly (Franţa/Alpine-Mercedes), la 3,445

11. Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes), la 4,014

12. Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes), la 4,391

13. Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari), la 5,245

14. Esteban Ocon (Franţa/Haas-Ferrari), la 5,512

15. Sergio Perez (Mexic/Cadillac-Ferrari), la 7,403

16. Kimi Antonelli (Italia/Mercedes), la 8,005

17. Valtteri Bottas (Finlanda/Cadillac-Ferrari), la 8,162

18. Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Honda), la un tur

19. Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Honda), la un tur

20. Max Verstappen (Olanda/Red Bull), la 6 tururi

Cel mai rapid tur al cursei: Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:31.607, în al 16-lea tur (viteză medie: 171,380 km/h).

Abandonuri:

Nico Hulkenberg (Germania/Audi): problemă mecanică în turul 42;

Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes): problemă mecanică în turul 46;

Max Verstappen (Olanda/Red Bull): problemă mecanică în turul 48.

Clasamentul general al piloţilor

1. Kimi Antonelli (Italia/Mercedes) 179 de puncte

2. George Russell (Marea Britanie/Mercedes) 154

3. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari) 147

4. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) 108

5. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren) 97

6. Oscar Piastri (Australia/McLaren) 82

7. Max Verstappen (Olanda/Red Bull Racing) 76

8. Isack Hadjar (Franţa/Red Bull Racing) 52

9. Pierre Gasly (Franţa/Alpine) 42

10. Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls) 39

11. Arvid Lindblad (Marea Britanie/Racing Bulls) 20

12. Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas F1 Team) 18

13. Franco Colapinto (Argentina/Alpine) 18

14. Gabriel Bortoleto (Brazilia/Audi) 6

15. Carlos Sainz Jr (Spania/Williams) 6

16. Alexander Albon (Thailanda/Williams) 5

17. Esteban Ocon (Franţa/Haas F1 Team) 3

18. Fernando Alonso (Spania/ Aston Martin) 1

19. Nico Hulkenberg (Germania/Audi) 0

20. Valtteri Bottas (Finlanda/Cadillac) 0

21. Sergio Pérez (Mexic/Cadillac) 0

22. Lance Stroll (Canada/Aston Martin) 0

Clasamentul constructorilor

1. Mercedes 333 de puncte

2. Ferrari 255

3. McLaren-Mercedes 179

4. Red Bull 128

5. Alpine-Mercedes 60

6. Racing Bulls-Red Bull 59

7. Haas-Ferrari 21

8. Williams-Mercedes 11

9. Audi 6

10. Aston Martin-Honda 1

11. Cadillac-Ferrari 0

Agerpres