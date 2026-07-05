NEWS ALERT Cristi Chivu și-a dat acordul! Transfer la Inter, imediat după Union Saint-Gilloise - FCSB

Cristi Chivu și-a dat acordul! Transfer la Inter, imediat după Union Saint-Gilloise - FCSB Serie A
SPORT.RO
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Cristi Chivu (45 de ani) pregătește un transfer în această perioadă la Inter Milano, echipa care a câștigat ”eventul” pe plan intern în sezonul precedent.

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Anan KhalailiInter Milanotransfer inter milanoUnion Saint-Gilloise - FCSB
Din articol

Anan Khalaili (21 de ani), mijlocașul israelian de la Royale Union Saint-Gilloise, va fi noul jucător al lui Inter Milano, anunță jurnalistul Nicolo Schira. Cele două părți sunt foarte aproape de a ajunge la un acord.

Se face transferul la Inter Milano, imediat după Union Saint-Gilloise - FCSB!

Italienii vor plăti 20 de milioane de euro și sunt șanse bune ca afacerea să se încheie în această săptămână. ”Nerazzurrii” i-au pregătit și contractul mijlocașului dreapta, valabil până în 2031 și cu un salariu de 1,8 milioane de euro pe sezon.

Anan Khalaili a fost crescut de Maccabi Haifa, iar în 2024 a făcut pasul în Belgia. Union Saint-Gilloise a plătit atunci 6,5 milioane de euro pentru a-l transfera, iar evoluțiile sale din ce în ce mai bune l-au adus în atenția unor cluburi mari.

FCSB a disputat duminică, de la ora 14:00, primul meci de pregătire al verii, împotriva belgienilor de la Royale Union Saint-Gilloise. Vicecampioana din Jupiler League s-a impus categoric, scor 4-0.

Unde și cu cine a fost surprins Cristi Chivu

Tehnicianul român, care a cucerit titlul în Serie A și Cupa Italiei alături de nerazzurri, a făcut o scurtă escapadă în Statele Unite pentru a urmări pe viu meciurile de la Cupa Mondială 2026.

Potrivit jurnaliștilor de la Corriere dello Sport, Chivu a călătorit peste Ocean împreună cu soția sa, Adelina, și cele două fiice. Familia antrenorului român ar fi fost surprinsă în tribune la partida dintre Argentina și Capul Verde.

„Chivu plănuise de câteva săptămâni să zboare în Statele Unite pentru a urmări câteva meciuri de la Cupa Mondială. Programul a fost respectat, după cum au arătat și imaginile publicate pe rețelele sociale de soția sa, Adelina, aflată și ea în SUA alături de cele două fiice. Primul meci urmărit a fost Argentina – Capul Verde. I-a purtat noroc căpitanului său, Lautaro Martinez”, au scris italienii de la Corriere dello Sport.

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