Anan Khalaili (21 de ani), mijlocașul israelian de la Royale Union Saint-Gilloise, va fi noul jucător al lui Inter Milano, anunță jurnalistul Nicolo Schira. Cele două părți sunt foarte aproape de a ajunge la un acord.

Se face transferul la Inter Milano, imediat după Union Saint-Gilloise - FCSB!

Italienii vor plăti 20 de milioane de euro și sunt șanse bune ca afacerea să se încheie în această săptămână. ”Nerazzurrii” i-au pregătit și contractul mijlocașului dreapta, valabil până în 2031 și cu un salariu de 1,8 milioane de euro pe sezon.

Anan Khalaili a fost crescut de Maccabi Haifa, iar în 2024 a făcut pasul în Belgia. Union Saint-Gilloise a plătit atunci 6,5 milioane de euro pentru a-l transfera, iar evoluțiile sale din ce în ce mai bune l-au adus în atenția unor cluburi mari.

FCSB a disputat duminică, de la ora 14:00, primul meci de pregătire al verii, împotriva belgienilor de la Royale Union Saint-Gilloise. Vicecampioana din Jupiler League s-a impus categoric, scor 4-0.