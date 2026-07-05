Belgienii reacționează după decizia-șoc luată de FIFA în favoarea SUA: "Suntem uluiți!"

CONTEXT
- Folarin Balogun, cel mai bun marcator al Statelor Unite la această ediție a Cupei Mondiale, a văzut direct cartonașul roșu în meciul cu Bosnia (2-0), din 16-imi, după un fault dur.
- Balogun ar fi trebuit să fie suspendat cel puțin o etapă și să rateze partida cu Belgia, din optimile de finală, programată miercuri dimineață.
- Duminică seară, Federația din SUA a confirmat că FIFA a anulat suspendarea.
- În presa internațională au apărut informații potrivit cărora Casa Albă s-a implicat direct în acest caz și i-a solicitat președintelui FIFA, Gianni Infantino, să revizuiască sancțiunea dictată împotriva lui Balogun. De altfel, președintele SUA, Donald Trump, a mulțumit FIFA într-un mesaj public.
- Surse apropiate de FIFA au negat o implicare a Casei Albe.