Belgienii reacționează după decizia-șoc luată de FIFA în favoarea SUA: "Suntem uluiți!"

Belgienii reacționează după decizia-șoc luată de FIFA în favoarea SUA: &quot;Suntem uluiți!&quot; CM 2026
SPORT.RO
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Federația Belgiană de Fotbal e emis un comunicat după ce FIFA a anulat suspendarea atacantului american Folarin Balogun (25 de ani) înaintea meciului direct din optimile Cupei Mondiale.

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BelgiaFolarin BalogunFIFACupa MondialaSUAGianni InfantinoDonald Trump
Din articol

CONTEXT

  • Folarin Balogun, cel mai bun marcator al Statelor Unite la această ediție a Cupei Mondiale, a văzut direct cartonașul roșu în meciul cu Bosnia (2-0), din 16-imi, după un fault dur.
  • Balogun ar fi trebuit să fie suspendat cel puțin o etapă și să rateze partida cu Belgia, din optimile de finală, programată miercuri dimineață.
  • Duminică seară, Federația din SUA a confirmat că FIFA a anulat suspendarea.
  • În presa internațională au apărut informații potrivit cărora Casa Albă s-a implicat direct în acest caz și i-a solicitat președintelui FIFA, Gianni Infantino, să revizuiască sancțiunea dictată împotriva lui Balogun. De altfel, președintele SUA, Donald Trump, a mulțumit FIFA într-un mesaj public.
  • Surse apropiate de FIFA au negat o implicare a Casei Albe.

Comunicatul Federației Belgiene după ce Balogun a fost iertat de suspendare

După ce FIFA a confirmat anularea suspendării lui Balogun, Federația Belgiană a emis un comunicat în care s-a declarat "uluită" de această hotărâre și a transmis că acum "analizează toate opțiunile posibile".

"Federația Belgiană de Fotbal este uluită de decizia FIFA de a-l declara eligibil pentru a evolua în meciul dintre Statele Unite și Belgia, programat luni, 6 iulie, la ora 17:00 (ora din Seattle), pe jucătorul american Folarin Balogun, care era suspendat.

FIFA își bazează decizia pe articolul 27 din Codul Disciplinar FIFA. Această prevedere stabilește că Comisia Disciplinară FIFA poate decide suspendarea executării unei sancțiuni disciplinare impuse anterior. Totuși, articolul 66.4 din același Cod Disciplinar FIFA prevede în mod clar că un cartonaș roșu (eliminare) atrage automat suspendarea jucătorului pentru următorul meci al echipei, așa cum s-a întâmplat în cazul tuturor cartonașelor roșii acordate anterior pe durata acestei Cupe Mondiale.

Pentru a proteja drepturile legitime ale tuturor echipelor participante și pentru a apăra principiile fundamentale ale fair-play-ului în sportul nostru, atât la această Cupa Mondială FIFA, cât și la edițiile viitoare ale turneului, Federația Belgiană de Fotbal analizează toate opțiunile posibile", se arată în comunicatul Federației Belgiene.

Faultul pentru care Balogun a văzut roșu direct în SUA - Bosnia

Foto: Getty Images

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