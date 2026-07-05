Selecționerul Belgiei a ironizat FIFA după cartonașul roșu anulat: „Este 1 aprilie”

Selecționerul Belgiei a ironizat FIFA după cartonașul roșu anulat: „Este 1 aprilie” CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rudi Garcia a comentat situația cartonașului roșu anulat înaintea meciului SUA - Belgia.

TAGS:
SUAFolarin BalogunBelgiaCampionatul MondialFIFARudi Garcia
Din articol

Balogun, care a marcat 3 goluri la această ediție de Cupă Mondială, a văzut direct cartonașul roșu în partida cu Bosnia (2-0) din 16-imi, după un fault comis asupra lui Tarim Muharemovic. 

Cu toate acestea, atacantul Statelor Unite ale Americii va fi disponibil pentru partida cu Belgia din „optimi”, după ce FIFA i-a permis acest lucru.

Rudi Garcia a reacționat imediat: „Este 1 aprilie”

Selecționerul naționalei Belgiei a reacționat după ce fotbalistul lui AS Monaco a redevenit disponibil.

Rudi Garcia a oferit o declarație ironică în urma deciziei FIFA de a trimite cazul lui Balogun într-o perioadă de probațiune valabilă 12 luni. 

„Nu știam că la Campionatul Mondial, la FIFA, ziua de 5 iulie este, de fapt, 1 aprilie. E o păcăleală de 1 Aprilie.

Nu apărăm echipa națională sau federația, ci apărăm fotbalul și integritatea.”, a fost reacția lui Rudi Garcia, conform lui Fabrizio Romano.

Folarin Balogun, disponibil pentru SUA - Belgia, deși a văzut cartonașul roșu în 16-imi

Atacantul american l-a călcat pe bosniac pe gleznă în timpul unui duel iar arbitrul brazilian Raphael Claus a fost chemat la monitorul VAR și l-a eliminat pe Balogun.

Deși orice cartonaș roșu ar trebui să însemne cel puțin un meci de suspendare la Cupa Mondială, se pare că Balogun va fi disponibil pentru SUA încă de la meciul cu Belgia, din optimi, programat marți, de la ora 3:00.

The Athletic scrie duminică seară că executarea pedepsei lui Balogun va fi suspendată. Atacantul de la AS Monaco va fi sancționat pe viitor doar dacă va comite o faptă similară într-o perioadă de probă stabilită de FIFA.

Articolul 27 din Codul Disciplinar le permite celor de la FIFA să ia o astfel de decizie: "Organul jurisdicțional poate decide să suspende, integral sau parțial, punerea în aplicare a unei măsuri disciplinare. Dacă persoana care beneficiază de suspendarea punerii în aplicare a unei sancțiuni comite o nouă abatere de natură și gravitate similare în perioada de probă, organul jurisdicțional va revoca această suspendare, iar sancțiunea va fi pusă în aplicare, fără a aduce atingere oricărei sancțiuni suplimentare impuse pentru noua abatere"

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un băiat rămas fără familie în urma cutremurelor din Venezuela a cerut un abțibild cu Ronaldo. A primit mult mai mult. VIDEO
Un băiat rămas fără familie în urma cutremurelor din Venezuela a cerut un abțibild cu Ronaldo. A primit mult mai mult. VIDEO
ULTIMELE STIRI
Brazilia - Norvegia 1-2 | Haaland și vikingii lui, performanță istorică! Starul lui Manchester City a reușit o „dublă”
Brazilia - Norvegia 1-2 | Haaland și vikingii lui, performanță istorică! Starul lui Manchester City a reușit o „dublă”
Cristi Chivu avea nevoie de el ca de aer! Transferul rezolvat de Inter
Cristi Chivu avea nevoie de el ca de aer! Transferul rezolvat de Inter
Formula 1 | Clasamentul general al piloţilor și al constructorilor, după ce Charles Leclerc a câștigat Grand Prix-ul Marii Britanii
Formula 1 | Clasamentul general al piloţilor și al constructorilor, după ce Charles Leclerc a câștigat Grand Prix-ul Marii Britanii
Sfatul lui Cristiano Ronaldo pentru Lamine Yamal: „Să se concentreze pe asta”
Sfatul lui Cristiano Ronaldo pentru Lamine Yamal: „Să se concentreze pe asta”
Italienii au aflat tot: ofertă de 6.000.000€ refuzată de Radu Drăgușin
Italienii au aflat tot: ofertă de 6.000.000€ refuzată de Radu Drăgușin
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Denis Drăguș a decis între Sevilla și FCSB! Ce au făcut spaniolii după ce atacantul le-a fost propus de agenți

Denis Drăguș a decis între Sevilla și FCSB! Ce au făcut spaniolii după ce atacantul le-a fost propus de agenți

Golgheterii de la Mondial: Messi, egalat de Mbappe în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi, egalat de Mbappe în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă

"Nu poți fi mai drăguță de atât". Sportiva desemnată cea mai sexy hocheistă și-a fermecat fanii cu cele mai noi fotografii

"Nu poți fi mai drăguță de atât". Sportiva desemnată cea mai sexy hocheistă și-a fermecat fanii cu cele mai noi fotografii

Paraguay - Franța 0-1. Salvați de VAR! Mbappe își duce echipa în sferturile Cupei Mondiale

Paraguay - Franța 0-1. Salvați de VAR! Mbappe își duce echipa în sferturile Cupei Mondiale

Radu Drăgușin s-a înțeles cu noua sa echipă!

Radu Drăgușin s-a înțeles cu noua sa echipă!

Gata! A venit verdictul de la FIFA în privința lui Istvan Kovacs

Gata! A venit verdictul de la FIFA în privința lui Istvan Kovacs



Recomandarile redactiei
Brazilia - Norvegia 1-2 | Haaland și vikingii lui, performanță istorică! Starul lui Manchester City a reușit o „dublă”
Brazilia - Norvegia 1-2 | Haaland și vikingii lui, performanță istorică! Starul lui Manchester City a reușit o „dublă”
Cum explică Mihai Stoica eșecul drastic suferit de FCSB în Belgia + două transferuri iminente
Cum explică Mihai Stoica eșecul drastic suferit de FCSB în Belgia + două transferuri iminente
Italienii au aflat tot: ofertă de 6.000.000€ refuzată de Radu Drăgușin
Italienii au aflat tot: ofertă de 6.000.000€ refuzată de Radu Drăgușin
Belgienii reacționează după decizia-șoc luată de FIFA în favoarea SUA: "Suntem uluiți!"
Belgienii reacționează după decizia-șoc luată de FIFA în favoarea SUA: "Suntem uluiți!"
FCSB a confirmat încă o plecare: "Are o înțelegere cu o echipă din zona Golfului"
FCSB a confirmat încă o plecare: "Are o înțelegere cu o echipă din zona Golfului"
Alte subiecte de interes
Cea mai dură reacție din SUA după decizia privind medalia Anei Bărbosu: "Prostie infinită și imagine pătată. Să le fie rușine!"
Cea mai dură reacție din SUA după decizia privind medalia Anei Bărbosu: "Prostie infinită și imagine pătată. Să le fie rușine!"
România a recâștigat la TAS bronzul Anei Bărbosu, dar a coborât mult în clasamentul pe medalii de la Jocurile Olimpice! SUA nu mai este lider
România a recâștigat la TAS bronzul Anei Bărbosu, dar a coborât mult în clasamentul pe medalii de la Jocurile Olimpice! SUA nu mai este lider
Belgienii reacționează după decizia-șoc luată de FIFA în favoarea SUA: "Suntem uluiți!"
Belgienii reacționează după decizia-șoc luată de FIFA în favoarea SUA: "Suntem uluiți!"
Surpriză de proporții! A luat roșu direct, dar va juca în optimile de la Cupa Mondială
Surpriză de proporții! A luat roșu direct, dar va juca în optimile de la Cupa Mondială
Gică Popescu a văzut prestația României la EURO și a dat verdictul
Gică Popescu a văzut prestația României la EURO și a dat verdictul
Kevin De Bruyne a înjurat un reporter, apoi a plecat de la conferința de presă. Momentul care s-a viralizat instant
Kevin De Bruyne a înjurat un reporter, apoi a plecat de la conferința de presă. Momentul care s-a viralizat instant
CITESTE SI
Cea mai aglomerată stațiune de pe litoral în primul weekend din iulie. Peste 75.000 de turiști au ocupat rapid plajele

stirileprotv Cea mai aglomerată stațiune de pe litoral în primul weekend din iulie. Peste 75.000 de turiști au ocupat rapid plajele

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Violator prins la scurt timp după ce a siluit o tânără, într-o parcare din București. Cum a reușit fata să sune la 112

stirileprotv Violator prins la scurt timp după ce a siluit o tânără, într-o parcare din București. Cum a reușit fata să sune la 112

Bucureștiul pregătește noi restricții pentru trotinetele electrice. Acestea nu vor mai putea fi abandonate oriunde

stirileprotv Bucureștiul pregătește noi restricții pentru trotinetele electrice. Acestea nu vor mai putea fi abandonate oriunde

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!