Selecționerul Belgiei a ironizat FIFA după cartonașul roșu anulat: „Este 1 aprilie”

Balogun, care a marcat 3 goluri la această ediție de Cupă Mondială, a văzut direct cartonașul roșu în partida cu Bosnia (2-0) din 16-imi, după un fault comis asupra lui Tarim Muharemovic.

Cu toate acestea, atacantul Statelor Unite ale Americii va fi disponibil pentru partida cu Belgia din „optimi”, după ce FIFA i-a permis acest lucru.

Rudi Garcia a reacționat imediat: „Este 1 aprilie”

Selecționerul naționalei Belgiei a reacționat după ce fotbalistul lui AS Monaco a redevenit disponibil.

Rudi Garcia a oferit o declarație ironică în urma deciziei FIFA de a trimite cazul lui Balogun într-o perioadă de probațiune valabilă 12 luni.

„Nu știam că la Campionatul Mondial, la FIFA, ziua de 5 iulie este, de fapt, 1 aprilie. E o păcăleală de 1 Aprilie.

Nu apărăm echipa națională sau federația, ci apărăm fotbalul și integritatea.”, a fost reacția lui Rudi Garcia, conform lui Fabrizio Romano.