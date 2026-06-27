Cristi Chivu a primit șah-mat: afacerea de 60.000.000 de euro cu Real Madrid care o încurcă pe Inter

Oficialii lui Inter vor să îi întărească lotul lui Cristi Chivu pentru sezonul viitor, dar au pierdut deja una din principalele ținte din această vară.

Cristi Chivu l-a cerut pe Marco Palestra, care va semna cu Chelsea în cele din urmă, iar alt fotbalist pe care l-a cerut este pe cale să semneze cu altă echipă din Italia.

Como îi ia jucătorul de sub nas lui Cristi Chivu

Este vorba despre Nico Paz, fotbalist care a impresionat în stagiunea precedentă în tricoul lui Como. Argentinianul a fost om de bază pentru echipa lui Cesc Fabregas, iar Real Madrid, clubul care l-a crescut, a activat clauza de aproximativ 10 milioane de euro pentru a-l transfera.

Como are și ea o clauză de răscumpărare de 60 de milioane de euro, și chiar dacă Inter spera să negocieze un transfer în schimbul a 70 de milioane de euro cu Real Madrid, echipa lui Cesc Fabregas are întâietate și va plăti clauza, conform TMW.com.

Astfel că, Inter și Cristi Chivu rămân fără una dintre principalele ținte ale iernii.

Este de menționat și faptul că Real Madrid are o clauză de răscumpărare a argentinianului în valoare de 80 de milioane de euro, pe care o poate activa din vara lui 2027.

Nico Paz a jucat 40 de meciuri în sezonul trecut pentru Como și a reușit 13 goluri și opt pase decisive.

80 de milioane de euro este cota mijlocașului ofensiv argentinian.