Cum explică Mihai Stoica eșecul drastic suferit de FCSB în Belgia + două transferuri iminente

FCSB a pierdut, duminică, primul amical disputat în cantonamentul din această vară, 0-4 contra lui Royale Union Saint-Gilloise. În tabăra vicecampioanei Belgiei a fost titular și Darius Olaru.

În tabăra vicecampioanei Belgiei a fost titular și Darius Olaru. Royale Union Saint-Gilloise a marcat câte două goluri în fiecare repriză și s-a impus cu 4-0. Mateo Biondic (30'), Raul Florucz (43'), Massiré Sylla (84') și Mohammed Fuseini (86') au fost autorii reușitelor formației belgiene.

Mihai Stoica, după Union Saint-Gilloise: "Ricardo Pădurariu, poate cel mai bun jucător al nostru"

Mihai Stoica nu s-a arătat deloc deranjat de rezultatul partidei amicale, spunând că a fost interesat de alte aspecte, cum ar fi integrarea anumitor jucători sau reprofilarea lui Andre Duarte ca mijlocaș defensiv.

Oficialul de la FCSB a ținut să remarce sprijinul masiv de care a beneficiat echipa la amicalul din Belgia. Aproximativ 2.000 de români au fost prezenți la stadion, iar la final au intrat pe teren pentru a obține poze și autografe de la jucători.

La capitolul remarcați, Mihai Stoica l-a trecut pe tânărul fundaș lateral Ricardo Pădurariu, revenit după împrumutul la Corvinul Hunedoara. El ar urma să fie principala variantă pentru regula U21 în sezonul viitor.

"Foarte puține aspecte m-au interesat. Pe mine m-a interesat, spre exemplu, care va fi impactul unui joc la seniori pentru echipa noastră la Pădurariu. Vreau să spun că a fost poate cel mai bun jucător al nostru în primele 45 de minute, atât cât a jucat.

Atât de tare ne-a interesat încât la 2-0 am trimis în teren copiii. Noi am terminat meciul ăsta cu un jucător născut în 2010, un altul născut în 2009 și cu patru născuți în 2007.

Ce a fost foarte important a fost că cei noi au realizat cât de mare este echipa asta, cât de multă simpatie atrage clubul ăsta. N-au venit doar români din Belgia, ci și români de la 400 de kilometri pentru a-și vedea favoriții. Asta este impresionant și mereu mă bucură faptul că legătura dintre suporteri și noi nu se rupe deloc, indiferent de rezultatele pe care le are echipa", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.