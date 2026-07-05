Cum explică Mihai Stoica eșecul drastic suferit de FCSB în Belgia + două transferuri iminente

Cum explică Mihai Stoica eșecul drastic suferit de FCSB în Belgia + două transferuri iminente Fotbal intern
SPORT.RO
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Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a oferit o reacție după eșecul drastic suferit în primul amical disputat în cantonamentul de vară, 0-4 contra belgienilor de la Royale Union Saint-Gilloise.

TAGS:
FCSBMihai StoicaRoyale Union Saint-Gilloise
Din articol
  • FCSB a pierdut, duminică, primul amical disputat în cantonamentul din această vară, 0-4 contra lui Royale Union Saint-Gilloise. În tabăra vicecampioanei Belgiei a fost titular și Darius Olaru.
  • Royale Union Saint-Gilloise a marcat câte două goluri în fiecare repriză și s-a impus cu 4-0. Mateo Biondic (30'), Raul Florucz (43'), Massiré Sylla (84') și Mohammed Fuseini (86') au fost autorii reușitelor formației belgiene.

Mihai Stoica, după Union Saint-Gilloise: "Ricardo Pădurariu, poate cel mai bun jucător al nostru"

Mihai Stoica nu s-a arătat deloc deranjat de rezultatul partidei amicale, spunând că a fost interesat de alte aspecte, cum ar fi integrarea anumitor jucători sau reprofilarea lui Andre Duarte ca mijlocaș defensiv.

Oficialul de la FCSB a ținut să remarce sprijinul masiv de care a beneficiat echipa la amicalul din Belgia. Aproximativ 2.000 de români au fost prezenți la stadion, iar la final au intrat pe teren pentru a obține poze și autografe de la jucători.

La capitolul remarcați, Mihai Stoica l-a trecut pe tânărul fundaș lateral Ricardo Pădurariu, revenit după împrumutul la Corvinul Hunedoara. El ar urma să fie principala variantă pentru regula U21 în sezonul viitor.

"Foarte puține aspecte m-au interesat. Pe mine m-a interesat, spre exemplu, care va fi impactul unui joc la seniori pentru echipa noastră la Pădurariu. Vreau să spun că a fost poate cel mai bun jucător al nostru în primele 45 de minute, atât cât a jucat.

Atât de tare ne-a interesat încât la 2-0 am trimis în teren copiii. Noi am terminat meciul ăsta cu un jucător născut în 2010, un altul născut în 2009 și cu patru născuți în 2007. 

Ce a fost foarte important a fost că cei noi au realizat cât de mare este echipa asta, cât de multă simpatie atrage clubul ăsta. N-au venit doar români din Belgia, ci și români de la 400 de kilometri pentru a-și vedea favoriții. Asta este impresionant și mereu mă bucură faptul că legătura dintre suporteri și noi nu se rupe deloc, indiferent de rezultatele pe care le are echipa", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

  • Cum a arătat primul 11 al lui FCSB la amicalul de azi cu Union Saint-Gilloise: Târnovanu - Labonne, Dawa, M. Popescu, Pădurariu - Duarte, Tănase - Cisotti, Oct. Popescu, Politic - Bîrligea

Royale Union Saint-Gilloise - FCSB 4-0

Foto: Imago

  • Fcsb royale union saint gilloise 18
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Mihai Stoica: "Laboone a fost OK, iar Tavi Popesci foarte activ"

Tot la capitolul remarcați, Mihai Stoica i-a mai trecut pe nou-venitul Ronny Labonne, care a purtat conform tradiției banderola de căpitan la acest joc, și pe Octavian Popescu.

"Nu vreau să risc să devin ridiciol și să spun că au fost mute aspecte pozitive, iar suporterii să rămână în memorie cu un discurs optimist după un 0-4. Dar important e că am văzut jucători pe alte poziții. Andre Duarte a jucat mijlocaș central pentru a vedea dacă ne poate da soluții pe poziția aia. E foarte complicat să evaluezi un jucător în condițiile în care am întâlnit o echipă despre care nu știm în ce stadiu este.

Labonne a fost OK. Pentru meciul de debut a fost OK. Mulți jucători au fost în regulă. Unii nu au jucat în ultima vreme și se simte că trebuie să se pregătească mult mai bine. În momentul în care nu ai ritm, îl recapeți destul de greu

Tavi Popescu a fost foarte activ, a fost unul dintre jucătorii care au evoluat foarte bine", a mai spus Mihai Stoica.

Un mijlocaș central și un atacant lateral, așteptați luni la FCSB

Cu o zi înaintea amicalului contra lui Royale Union Saint-Gilloise, Mihai Stoica anunța că FCSB este foarte aproape să transfere un mijlocaș central și un atacant lateral, ambii din străinătate. Mutările ar urma să fie oficializate luni.

"Din nefericire, o problemă de familie a împiedicat jucătorul cu care avem o înțelegere (n.r - mijlocașul central) să vină aici. Mâine cred că vom fi în stare să anunțăm două transferuri", a mai spus Mihai Stoica.

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