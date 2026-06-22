Într-un interviu acordat publicației Corriere della Sera, goalkeeperul elvețian a explicat că cei doi antrenori au stiluri diferite, dar a evitat să facă o comparație directă între ei.

Yann Sommer a spus care sunt diferențele dintre Simone Inzaghi și Cristi Chivu

Sommer a dezvăluit că Inzaghi l-a ajutat să își dezvolte jocul de picior, unul dintre aspectele esențiale pentru un portar modern.

„Inzaghi a adus multă emoție pe teren, dar în viața de zi cu zi este o persoană liniștită. Cu el am învățat să gândesc la scară mare, să pun pasiune și să dau totul pentru victorie. De asemenea, mi-am îmbunătățit mult jocul cu piciorul”, a declarat Sommer.

Despre Cristi Chivu, elvețianul a avut doar cuvinte de apreciere și a evidențiat calmul românului ce recent a reușit eventul alături de italieni.

„Cu Chivu m-am simțit bine încă din prima zi. Este foarte liniștit și știe să gestioneze provocările de nivel înalt într-un mod relaxat”, a spus portarul lui Inter.

Cotat la 2 milioane de euro, Yann Sommer se va despărți de Inter în această vară. În perioada sa petrecută în „Orașul Modei”, goalkeeper-ul a bifat 139 de apariții, a încasat 120 de goluri și a ținut poarta intactă în 66 de partide.