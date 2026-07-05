Italienii au aflat tot: ofertă de 6.000.000€ refuzată de Radu Drăgușin

Cristi Chivu avea nevoie de el ca de aer! Transferul rezolvat de Inter

Veteranul Cristiano Ronaldo (41 de ani), căpitanul și golgheterul Portugaliei, i-a oferit un sfat adolescentului Lamine Yamal (18 ani), puștiul-minune al Spaniei.

Cristiano Ronaldo către Lamine Yamal: „Să se concentreze pe ceea ce iubește”

Ronaldo l-a îndemnat pe Yamal să se concentreze pe dragostea fanilor și pasiunea pentru fotbal pentru a avea o carieră lungă.

De asemenea, CR7 a subliniat că Yamal trebuie să diferențieze sfaturile pentru dezvoltarea sa de critica distructivă.

„Cu cât ești mai pregătit, cu atât vei merge mai departe. Înțeleg critica constructivă și critica menită să te distrugă.

În cazul lui, trebuie să se adapteze cât mai repede posibil dacă își dorește o carieră lungă și trebuie să se concentreze pe asta, pe ceea ce iubește: pasiunea fanilor și dragostea pentru fotbal”, i-a transmis Cristiano Ronaldo lui Lamine Yamal, citat de Marca.

Ronaldo și Yamal urmează să fie adversari direcți

Portugalia - Spania, duel contând pentru optimile CM 2026, va avea loc mâine, de la ora 22:00.

Până acum, Cristiano Ronaldo a marcat trei goluri în patru meciuri la Mondial. Yamal a înscris o dată în patru apariții.