Conte a făcut o singură concesie jucătorilor

Presa italiană scrie că antrenorul Antonio Conte, staff-ul său și jucătorii, conduși de căpitanul Giovanni Di Lorenzo, au avut o întâlnire pentru a aplana starea de tensiune din cadrul vestiarului. Fotbaliștii i-au cerut antrenorului să scadă intensitatea ședințelor de pregătire, care ar fi provocat numeroase accidentări în acest sezon și ar fi dus la o stare de oboseală cronică.



Jucătorii au motivat că oboseala a făcut ca echipa să fie inconstantă, respectiv să câștige meciurile cu Fiorentina (3-1) și Inter Milano (3-1), dar să piardă cu AC Milan (1-2), Torino (0-1) sau Bologna (0-2). Dar Conte nici nu a vrut să audă despre așa ceva și a transmis că ședințele de pregătire vor avea o încărcătură la fel de mare. Singura concesie a antrenorului este că nu va mai face declarații dure la adresa jucătorilor, ca cele de după meciul cu Bologna, urmând ca toate discuțiile despre echipă să se poarte în spatele ușilor închise.



Napoli ocupă locul al patrulea în Serie A

După ce a câștigat cel de-al patrulea titlu de campioană din istoria clubului, în stagiunea trecută, Napoli ocupă acum locul al patrulea în Serie A (22 puncte, 11 meciuri, golaveraj +6), fiind surclasată de Inter Milano (24 puncte, 11 meciuri, golaveraj +14), AS Roma (24 puncte, 11 meciuri, golaveraj +7) și AC Milan (22 puncte, 11 meciuri, golaveraj +8).



Echipa va juca cu Cagliari (3 decembrie), în optimile de finală ale Cupei Italiei, dar și cu AC Milan (18 decembrie), în semifinala Supercupei Italiei. De asemenea, trupa din Campania a avut un început slab în Champions League, obținând patru puncte din meciurile cu Manchester City (0-2), Sporting Lisabona (2-1), PSV Eindhoven (2-6) și Eintracht Frankfurt (0-0). Până la finalul acestei faze a competiției, Politano&co. vor mai înfrunta pe Qarabag (25 noiembrie), Benfica (10 decembrie), FC Copenhaga (20 ianuarie) și Chelsea (28 ianuarie).



Foto - Getty Image

