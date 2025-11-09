Cei care se îndoiau de impactul lui Kevin De Bruyne și sugerau că belgianul ar fi o frână pentru jocul lui Napoli au primit răspunsul direct pe tabelă. De când mijlocașul s-a accidentat, echipa lui Antonio Conte pare să fi uitat cum să marcheze.



Datele statistice sunt necruțătoare și arată o legătură directă între absența fostului star de la Manchester City și prăbușirea ofensivei.



"Secetă" totală după victoria cu Lecce



În ultimele patru partide disputate fără De Bruyne pe teren, Napoli a înscris un singur gol. S-a întâmplat în victoria la limită cu Lecce, de pe 28 octombrie, când Zambo Anguissa a adus cele trei puncte.



Acela a fost, de altfel, și ultimul succes al napoletanilor. De atunci, echipa nu doar că nu a mai câștigat, dar pur și simplu nu a mai găsit drumul spre poartă.



Au urmat două remize albe consecutive, 0-0, ambele dezamăgitoare, cu Como (acasă, în Serie A) și cu Eintracht Frankfurt (în Liga Campionilor). Seria neagră a culminat cu înfrângerea de astăzi de pe stadionul Dall'Ara, scor 0-2 (contra Bolognei), un eșec care amenință serios fotoliul de lider al lui Conte. Napoli riscă să piardă primul loc după 15 etape consecutive petrecute în fruntea clasamentului.

