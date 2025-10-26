Antonio Conte, conflict aprins în Napoli - Inter! Ce a spus antrenorul despre injuriile aruncate

Antonio Conte, conflict aprins &icirc;n Napoli - Inter! Ce a spus antrenorul despre injuriile aruncate Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Antonio Conte a avut o dispută cu Lautaro Martinez în timpul meciului Napoli - Inter.

TAGS:
lautoaro martinezAntonio ConteNapoliInterSerie A
Din articol

Napoli s-a impus pe teren propriu în fața lui Inter, scor 3-1, în derby-ul din etapa a opta din Serie A.

Napoletanii au punctat prin De Bruyne (33'), McTominay (54') și Anguissa (67'), în timp ce trupa lui Cristi Chivu a marcat prin Calhanoglu (59').

Scandal imens între Conte și Lautaro Martiez: „Se poate întâmpla”

În a doua repriză, s-a iscat un scandal în toată regula în dreptul băncii lui Napoli, în momentul în care Antonio Conte i-a reproșat o simulare lui Dumfries.

Între cei doi a fost un schimb de replici, continuat mai apoi între Conte și Lautaro Martinez, dar în cazul celor doi „s-a lăsat” cu injurii și cuvinte dure. Printre altele, argentinianul l-a făcut „laș” pe antrenorul lui Napoli.

La finalul partidei, Antonio Conte a fost întrebat despre disputa cu Lautaro Martinez, dar a părut destul de degajat și a evidențiat faptul că se mai pot întâmpla astfel de lucruri în timpul unei partide tensionate.

„Lautaro? Când joci astfel de meciuri, se poate întâmpla. Vreau să amintesc de cei doi ani petrecuți la Inter, unde, după 10 ani, am condus Inter spre câștigarea titlului, punând capăt unei serii de 9 titluri consecutive ale lui Juventus.

Știți foarte bine ce înseamnă Juve pentru mine. Am amintiri frumoase din acea experiență. Lautaro este un jucător excelent, poate că, din punct de vedere uman, nu am avut ocazia să îl cunosc foarte bine. Îi doresc tot binele, și e în regulă”, a spus Conte potrivit fcinter1908.

În urma acestui succes, Napoli a urcat pe primul loc în Serie a, cu 18 puncte în opt partide, în timp ce Inter a căzut pe locul patru cu 15 puncte.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică ortodoxă din lume. A costat 270 milioane de euro și deține mai multe recorduri. FOTO
Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică ortodoxă din lume. A costat 270 milioane de euro și deține mai multe recorduri. FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Nota primită de Cristi Chivu după 1-3 cu Napoli: &rdquo;Schimbările, principala problemă de la Inter&rdquo;
Nota primită de Cristi Chivu după 1-3 cu Napoli: ”Schimbările, principala problemă de la Inter”
La acest Chivu nu ne așteptam! Reacția care face valuri &icirc;n Italia după Napoli - Inter 3-1
"La acest Chivu nu ne așteptam!" Reacția care face valuri în Italia după Napoli - Inter 3-1
Conte, dezlănțuit și la interviuri: cum a numit Interul lui Chivu și ce a spus despre Lautaro, care l-a insultat
Conte, dezlănțuit și la interviuri: cum a numit Interul lui Chivu și ce a spus despre Lautaro, care l-a insultat
ULTIMELE STIRI
Yamal, o nouă fotografie care va st&acirc;rni discuții! Ce a postat starul Barcelonei &icirc;nainte de El Clasico
Yamal, o nouă fotografie care va stârni discuții! Ce a postat starul Barcelonei înainte de El Clasico
Inter Milano, mesaj &icirc;n italiană pentru Cristi Chivu la o zi după &icirc;nfr&acirc;ngerea cu Napoli
Inter Milano, mesaj în italiană pentru Cristi Chivu la o zi după înfrângerea cu Napoli
Alex Marquez a făcut senzație la Grand Prix-ul Malaysiei
Alex Marquez a făcut senzație la Grand Prix-ul Malaysiei
Valeriu Iftime nici nu a vrut să audă! Patronul liderului din Superliga, categoric: &bdquo;Nu&rdquo;
Valeriu Iftime nici nu a vrut să audă! Patronul liderului din Superliga, categoric: „Nu”
Aston Villa - Manchester City, de la ora 16:00! Echipe probabile + cote la pariuri | Analiza lui Dan Chilom
Aston Villa - Manchester City, de la ora 16:00! Echipe probabile + cote la pariuri | Analiza lui Dan Chilom
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
La acest Chivu nu ne așteptam! Reacția care face valuri &icirc;n Italia după Napoli - Inter 3-1

"La acest Chivu nu ne așteptam!" Reacția care face valuri în Italia după Napoli - Inter 3-1

A lăsat totul și a luat primul bilet spre București: &bdquo;M-a sunat și a spus că FCSB mă vrea!&rdquo;

A lăsat totul și a luat primul bilet spre București: „M-a sunat și a spus că FCSB mă vrea!”

Ianis Hagi, banii nu aduc fericirea: situația sa din Turcia, agonizantă

Ianis Hagi, banii nu aduc fericirea: situația sa din Turcia, agonizantă

Olandezii au dat verdictul despre Dennis Man: &rdquo;Așa se &icirc;nt&acirc;mplă cu multe transferuri&rdquo;

Olandezii au dat verdictul despre Dennis Man: ”Așa se întâmplă cu multe transferuri”

Antrenorul lui Rayo dezvăluie: Rațiu a fost trist după decizia clubului

Antrenorul lui Rayo dezvăluie: "Rațiu a fost trist după decizia clubului"

Șeful lui Inter, mesaj direct pentru criticii lui Chivu: E bravo și nu ne surprinde! Știam cu cine avem de-a face

Șeful lui Inter, mesaj direct pentru criticii lui Chivu: "E bravo și nu ne surprinde! Știam cu cine avem de-a face"



Recomandarile redactiei
Inter Milano, mesaj &icirc;n italiană pentru Cristi Chivu la o zi după &icirc;nfr&acirc;ngerea cu Napoli
Inter Milano, mesaj în italiană pentru Cristi Chivu la o zi după înfrângerea cu Napoli
Yamal, o nouă fotografie care va st&acirc;rni discuții! Ce a postat starul Barcelonei &icirc;nainte de El Clasico
Yamal, o nouă fotografie care va stârni discuții! Ce a postat starul Barcelonei înainte de El Clasico
An &icirc;ncheiat pentru fotbalistul Farului după ce a ieșit cu capul spart și clavicula fisurată de pe teren: &bdquo;M&acirc;ine va fi operat!&rdquo;
An încheiat pentru fotbalistul Farului după ce a ieșit cu capul spart și clavicula fisurată de pe teren: „Mâine va fi operat!”
Alex Marquez a făcut senzație la Grand Prix-ul Malaysiei
Alex Marquez a făcut senzație la Grand Prix-ul Malaysiei
Oferte din China pentru un jucător de la FCSB: &rdquo;Și China e Europa dacă primești 1.000.000 de $&rdquo;
Oferte din China pentru un jucător de la FCSB: ”Și China e Europa dacă primești 1.000.000 de $”
Alte subiecte de interes
Napoli dă lovitura! După Spinazzola și Rafa Marin, Antonio Conte și-a luat un jucător de 40 milioane de euro
Napoli dă lovitura! După Spinazzola și Rafa Marin, Antonio Conte și-a luat un jucător de 40 milioane de euro
Antonio Conte a semnat și va avea un buget uriaș: 250 de milioane de euro pentru transferuri
Antonio Conte a semnat și va avea un buget uriaș: 250 de milioane de euro pentru transferuri
Victor Osimhen a spus &rdquo;DA&rdquo; și pleacă de la Napoli! Unde e așteptat să semneze
Victor Osimhen a spus ”DA” și pleacă de la Napoli! Unde e așteptat să semneze
Osimhen, transferat de PSG! Parizienii plătesc peste 100 de milioane de euro pentru atacantul lui Napoli
Osimhen, transferat de PSG! Parizienii plătesc peste 100 de milioane de euro pentru atacantul lui Napoli
&rdquo;Dramatic&rdquo; Anunțul italienilor despre transferul internaționalului rom&acirc;n
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: &rdquo;Așteaptă o ofertă din partea lor!&rdquo;
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
CITESTE SI
Tradiții și superstiții de Sf. Dimitrie Izvor&acirc;torul de mir 2025. Ce se dă de pomană și ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie

stirileprotv Tradiții și superstiții de Sf. Dimitrie Izvorâtorul de mir 2025. Ce se dă de pomană și ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Grindeanu promite că face &icirc;n Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, dec&acirc;t cea pe care a aprobat-o &icirc;n coaliție

stirileprotv Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați &icirc;ntr-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

stirileprotv Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!