Antonio Conte, conflict aprins în Napoli - Inter! Ce a spus antrenorul despre injuriile aruncate

Napoli s-a impus pe teren propriu în fața lui Inter, scor 3-1, în derby-ul din etapa a opta din Serie A.
Napoletanii au punctat prin De Bruyne (33'), McTominay (54') și Anguissa (67'), în timp ce trupa lui Cristi Chivu a marcat prin Calhanoglu (59').
Scandal imens între Conte și Lautaro Martiez: „Se poate întâmpla”
În a doua repriză, s-a iscat un scandal în toată regula în dreptul băncii lui Napoli, în momentul în care Antonio Conte i-a reproșat o simulare lui Dumfries.
Între cei doi a fost un schimb de replici, continuat mai apoi între Conte și Lautaro Martinez, dar în cazul celor doi „s-a lăsat” cu injurii și cuvinte dure. Printre altele, argentinianul l-a făcut „laș” pe antrenorul lui Napoli.
La finalul partidei, Antonio Conte a fost întrebat despre disputa cu Lautaro Martinez, dar a părut destul de degajat și a evidențiat faptul că se mai pot întâmpla astfel de lucruri în timpul unei partide tensionate.
„Lautaro? Când joci astfel de meciuri, se poate întâmpla. Vreau să amintesc de cei doi ani petrecuți la Inter, unde, după 10 ani, am condus Inter spre câștigarea titlului, punând capăt unei serii de 9 titluri consecutive ale lui Juventus.
Știți foarte bine ce înseamnă Juve pentru mine. Am amintiri frumoase din acea experiență. Lautaro este un jucător excelent, poate că, din punct de vedere uman, nu am avut ocazia să îl cunosc foarte bine. Îi doresc tot binele, și e în regulă”, a spus Conte potrivit fcinter1908.
În urma acestui succes, Napoli a urcat pe primul loc în Serie a, cu 18 puncte în opt partide, în timp ce Inter a căzut pe locul patru cu 15 puncte.