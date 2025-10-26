Antonio Conte, conflict aprins în Napoli - Inter! Ce a spus antrenorul despre injuriile aruncate

Napoli s-a impus pe teren propriu în fața lui Inter, scor 3-1, în derby-ul din etapa a opta din Serie A.

Napoletanii au punctat prin De Bruyne (33'), McTominay (54') și Anguissa (67'), în timp ce trupa lui Cristi Chivu a marcat prin Calhanoglu (59').



Scandal imens între Conte și Lautaro Martiez: „Se poate întâmpla”



În a doua repriză, s-a iscat un scandal în toată regula în dreptul băncii lui Napoli, în momentul în care Antonio Conte i-a reproșat o simulare lui Dumfries.

Între cei doi a fost un schimb de replici, continuat mai apoi între Conte și Lautaro Martinez, dar în cazul celor doi „s-a lăsat” cu injurii și cuvinte dure. Printre altele, argentinianul l-a făcut „laș” pe antrenorul lui Napoli.

