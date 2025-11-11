„Sunt mândru să îl am alături de mine, de Napoli şi de jucători, pe un om adevărat precum Antonio Conte, capabil să sacrifice fiecare secundă din viaţa sa pentru profesia sa, cu o generozitate extremă”, a scris De Laurentiis într-un comunicat publicat luni seara.



Aurelio De Laurentiis a confirmat: Conte rămâne la Napoli



„Este cea mai importantă garanţie pe care o putem oferi astăzi unui club, jucătorilor şi suporterilor exigenţi precum cei din Napoli”, a continuat producătorul de film, la sfârşitul unei zile pline de zvonuri privind o posibilă plecare a tehnicianului italian, în funcţie din iulie 2024.



Duminică seară, Conte a părut foarte dezamăgit de prestaţia echipei sale, campioana Italiei în exerciţiu, care a coborât pe locul 4 în Serie A, la două puncte de noul lider, Inter Milano. „Trebuie să facem ceva, pentru că nu vreau să însoţesc un mort”, a declarat fostul selecţioner al Italiei, prezentându-se ca „primul responsabil”, scrie News.ro.



Conte îşi criticase deja public echipa, întărită în special de Kevin De Bruyne, absent din cauza unei accidentări până cel puţin în ianuarie 2026, regretând că aceasta nu mai avea „mentalitatea” din sezonul trecut.



Din august, Napoli a suferit cinci înfrângeri, în toate competiţiile, adică la fel de multe ca în întreg sezonul trecut, încheiat cu al patrulea titlu de campioană a Italiei.

