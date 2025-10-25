Beppe Marotta, președintele "nerazzurrilor", a lansat un atac devastator la adresa arbitrajului, acuzând un "rigorino" (penalty dictat ușor) acordat gazdelor prin intervenția VAR, după ce arbitrul de centru lăsase inițial jocul să continue.



"Victoria lui Napoli a izvorât în principal din acest element. Arbitrul nu fluierase, el era cel mai bine plasat. Această dinamică a necesitat intervenția VAR, iar de acolo meciul a luat o turnură specială. Episodul a creat amărăciune și furie", a tunat Marotta (Detalii AICI).



"Să lase lucrurile astea celor de pe terenn!"



Replica lui Antonio Conte, care a lucrat ani de zile cu Marotta atât la Juventus, cât și la Inter, a fost necruțătoare. Tehnicianul lui Napoli consideră că președintele subminează autoritatea antrenorului Cristi Chivu prin declarațiile sale.



"Diferența dintre Napoli și Inter este că ei îl trimit pe Marotta sau alți directori să vorbească, în timp ce la noi vin eu. Echipele mari nu trebuie să creeze alibiuri, eu nu le-aș fi permis asta directorilor mei", a spus Conte, adăugând: "Marotta a ajuns și președinte, are o ascensiune grozavă, dar să lase lucrurile astea celor care au fost pe teren și să nu intervină, pentru că așa îl subminează și pe antrenor".



Deși a beneficiat de un penalty controversat, Napoli a câștigat clar meciul cu 3-1. Presa italiană notează că însuși Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, a evitat să caute scuze în arbitraj în interviurile de după partidă - vezi AICI ce a declarat antrenorul român.

