"Am fost un prost!" Unul dintre colegii lui Ronaldo si Dragusin ar fi putut ajunge in Premier League! Ce oferta incredibila a primit si ce a facut

Italianul este unul din cei mai buni fundasi centrali din lume, fiind om de baza al celor de la Juventus in ultimii 15 ani.

Totusi, cariera lui Giorgio Chiellieni putea sa fie cu totul diferita, chiar ca aceasta inainte sa inceapa, teoretic. Pe cand avea 16 ani, italianul se afla in Serie C, la Livorno, iar Arsene Wenger, pe atunci managerul celor de la Arsenal, l-a dorit pe tanarul fundasul, la vremea aceea.

"Privind inapoi, am fost un prost ca am refuzat acea oferta. Avream 16 ani, jucam in Serie C, am primit o oferta uriasa. Nu m-am simtit pregatit. Daca acceptam, dadeam impresia ca tradez Livorno", a spus Chiellini.

Surpriza vine insa din ultimele luni, cand Robin Van Persie, fostul golgheter al celor de la Arsenal, a facut presiuni la club pentru revenirea lui Wenger si aducerea lui Giorgio Chiellini. Chiar daca fundasul a implinit 36 de ani, este in continuare un fotbalist exceptional, iar pentru englezi era un mare plus.

"La un moment dat, l-am sunat pe Arsene Wenger sa-i spun ca Arsenal poate mai mult ca sa ia titlul. Simteam ca ne lipseste o mentalitate castigatoare si l-am rusat pe Wenger sa-l transfere pe Chiellini.

Am jucat de cateva ori impotriva lui si este un adevarat invingator. Are 36 de ani, dar ia cate 9 coturi pe meci cu zambetul pe fata. El continua sa zambeasca si nu ia niciodata cartonas galben. Ai nevoie de acest fel de invingator si de acest instinct ucigas in tine. Am simtit ca trebuia sa-l luam", a spus Van Persie.