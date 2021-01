Radu Dragusin, primul TROFEU castigat cu Juventus, la doar 18 ani! "Primul din multele care urmeaza!" Fundasul s-a pozat cu Ronaldo si Chiellini dupa meci | FOTO

Juventus s-a impus in Supercupa Italiei, scor 2-0 cu Napoli.

Dragusin a fost doar rezerva in Supercupa Italiei. Duelul cu Napoli a fost decis in repriza a doua, prin golurile marcate de Cristiano Ronaldo (64') si Alvaro Morata (90+5). Tot in partea secunda a meciului, Lorenzo Insigne a ratat un penalty pentru Napoli.

Supercupa Italiei a reprezentat si primul trofeu din cariera de profesionist a lui Radu Dragusin, care si-a facut debutul la Juventus pe 2 decembrie 2020, in duelul Juventus 3-0 Dinamo Kiev din Champions League.

La finalul jocului cu Napoli, Dragusin a imortalizat momentul si s-a pozat impreuna cu Cristiano Ronaldo sau Giorgio Chiellini.

"Primul dintre multele care urmeaza! O partida mare reusita de baieti! Forta Juve", a scris Dragusin pe Instagram, la descrierea pozei de grup cu trofeul.

Pentru Cristiano Ronaldo, trofeul din Supercupa a fost al patrulea obtinut de el in Italia:

"Foare fericit pentru al patrulea meu trofeu in Italia. Ne-am intors! Asta este Juventus pe care il iubim, asta e echipa in care credem si asta este spiritul care ne va indruma catre victoriile pe care le dorim. Bravo, baieti!", a scris si Ronaldo pe Instagram.