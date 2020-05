Declaratia FABULOASA a lui Chiellini despre episodul cu "Hannibal" Suarez: "Si eu sunt la fel ca el si sunt mandru de asta!" 

Giorgio Chiellini si-a publicat autobiografia, iar detaliile aparute in carte au facut deliciul publicului.

Fundasul italian a vorbit intr-unul din capitole despre muscatura pe care Luis Suarez i-a aplicat-o la Campionatul Mondial din Brazilia, din 2014, chiar inainte ca uruguayanul sa se transfere la Barcelona.

Chiellini nu doar ca ii scuza gestul lui Suarez, dar si explica in carte ca "ii admir rautatea, daca ar pierde-o, ar deveni un atacant obisnuit".

"Pe teren si eu sunt un 'nenorocit' si sunt mandru de asta: rautatile sunt parte din fotbal, nici nu le numesc iregularitati.

A trecut la muscatura, insa a fost strategia lui de contact in lupta si, daca pot spune asta, aceeasi strategie o am si eu. Noi doi semanam si imi place ma confrunt cu astfel de atacanti", a spus Chiellini in carte.

Fundasul lui Juventus a explicat ca a vorbit cu Suarez la doua zile de la incident, desi insista ca nu trebuia sa isi ceara scuze, admitand ca: "pentru a-ti depasi rivalul trebuie sa fii pregatit, eu stiu cand trebuie sa provoci. Este ceva irational, aproape o perceptie emotionala".

VIDEO - Giorgio Chiellini in actiune pe terenul de fotbal: